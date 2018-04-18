'Yıllarca Özal'ın peşinden koştum... 1985'te ensesinden tutarak kontrol ettim!'

Turgut Özal'ın vefatının ölüm yıl dönümü vesilesi ile 8. Cumhurbaşkanı'nın hemşehrisi de olan usta gazeteci Fuat Kozluklu duygusal bir yazı kaleme aldı.

Türkiye siyasetinin nevi şahsına münhasır karakterlerinden Özal'ın renkli kişiliğini bir anısı ile takipçilerine aktaran Kozluklu, Özal'ı 1985 yılında nasıl "muayene" ettiğini anlattı.

İşte Kozluklu'nun o paylaşımı;

Bugün Malatyalı Turgut Özal'ın, eski Cumhurbaşkanının ölüm yıldönümü... Allah rahmet eylesin... Renkli ve özgüvenli bir siyasetçiydi. Yıllarca yurtiçi-yurtdışı peşinde koşturup haberlerini yazdım, fotoğraflarını çektim. 28 Ekim 1985'de de ensesinden tutup ceketinin markasına baktım!...

Özal Başbakan iken, kralların butiği diye bilinen Bijan, giydirdiği ünlüler arasında O'nu da saymıştı. Ben de "doğru mu?" diye sorunca "ceketimi sen kontrol et Fuat" diyerek bu karenin ortaya çıkmasına izin vermişti... Ve, iki Malatyalı ertesi günü tüm gazetelerin manşetindeydik!

O siyaset sahnesine çıkarken, ben de medya dünyasına yeni adım atmıştım... Yıl 1982, Malatya.... Bugün, 17 Nisan 1993 yılında vefat eden 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 25. yıldönümü... 1927 yılında Malatya’da doğdu. 1950 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirdi.

Elektrik İşleri Etüd İdaresinde görevlendirildi. 1952 yılında mühendislik ekonomisi alanında uzmanlık eğitimi için ABD’ye gönderildi. Türkiye’ye döndükten sonra Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı.

1961–1962 yıllarında askerlik hizmetini Millî Savunma Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu üyesi olarak yaptı ve Devlet Planlama Teşkilatı’nın kurulmasına katkıda bulundu. Bu sırada, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde ders verdi. Bir süre Başbakanlık Teknik Uzmanlar Kurulu Üyesi olarak çalıştı ve 1967–1971 yıllarında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı görevini yürüttü.

Ayrıca Ekonomik Koordinasyon Kurulu, Para ve Kredi Kurulu, RCD Koordinasyon Kurulu ve AET Koordinasyon Kurulu başkanlıklarında bulundu. 1971–1973 yıllarında Dünya Bankası’nda danışman olarak görev yaptı.

Türkiye’ye döndükten sonra çeşitli sınaî kuruluşlarında çalıştı ve 1979 yılı sonlarına doğru Başbakanlık Müsteşarı olarak atandı. Aynı dönemde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı görevini de vekâleten yürüttü. Türkiye ekonomisini liberalleştirmeyi hedefleyen ve 24 Ocak Kararları olarak bilinen geniş çaplı programın hazırlanmasında önemli rol oynadı.