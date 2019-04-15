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Trabzon'da şaşırtan görüntü! 1985 model minibüsten ev yaptı

Trabzonlu Fatih Duran, kızlarının ağaç ev isteği üzerine onların mutluluğu için 1985 model minibüsten ev yaptı.

15 Nisan 2019 Pazartesi 10:50
Trabzon'da şaşırtan görüntü! 1985 model minibüsten ev yaptı

Trabzonlu Fatih Turan, köydeki evinin önüne, demir iskele üzerine kondurduğu 1985 model minibüsle çok konuşuldu.

Kızları ağaç ev istedi, minübüsü ev yaptı

Trabzon’un Maçka ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Fatih Turan’ın iki kızı babalarından ağaç ev istedi. Lise öğrencisi kızlarının isteğini gerçekleştirmek için harekete geçen Turan, yakın bir arkadaşının sahibi olduğu 1985 model minibüsü hurdaya vereceğini duyunca kızlarının isteği aklına geldi.

Daha sonra kızları Erva ve Aysima’ya kafasındaki projeyi anlatan baba Turan, onların da onayını alarak ilk iş olarak hurda minibüsü ’Çiçek Abbas’ filmindeki gibi turuncu renge boyattı. Üzerine ‘Maçka’ ve soyadını taşıyan ‘Turan’ yazısını yazan Fatih Turan, ardından bu minibüsü vinç yardımıyla kızlarının ağaç ev yapılmasını istediği Esiroğlu mahallesindeki evlerinin karşısına yaptırdığı demir iskele üzerine kondurdu. Minibüsün içerisini antika eşyalarla donatan Turan, buraya balkon yaptı, balkonun altına da kızları için salıncak kurdu.

''Hurda minibüsü tamir ederek bu hale getirdim''

4 ayda kızlarının ağaç ev isteğini minibüsten ev yaparak gerçekleştirdiğini dile getiren Turan, “Kızlarıma ağaçtan oda yapacaktım. Bir arkadaşım minibüsünü hurdaya vereceğini duydum. Ben de hurda minibüsü alıp tamir ederek bu hale getirdim. Dolayısıyla minibüsten çocuklara oda yaptım. Oturma yerleri var, yatma yeri var. Minibüsün hemen önünde de balkonu var.  Minibüsün üzerinde Maçka yazıyor Maçka doğum yerimiz, plaka yerinde de soyadımız Turan yazılı. Minibüs 1985 model boyasını her şeyini yeniledik” dedi.

"Selfie yapıyorlar''

Ticari bir amaç düşünmediğini vurgulayan Turan, “Görenler çok şaşırıyor minibüs havada olunca onlara ilginç geliyor. İnsanlar böyle şeyleri görmeye pek alışık değil gördüklerinde pek hoşlarına gidiyor. Minibüsle resim çektirip selfie yapıyorlar. Çoluk çocuğunu alıp burada oturabilirler. Burasını herhangi bir ticari amaç düşünmüyoruz. Yağmurlu havalarda komşuların çocukları bizim çocuklarımız olsun içerisine girerek oturuyorlar. Çocuklar burasını evden daha rahat olarak görüyorlar.” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 10:50
  1. Trabzon
  2. Fatih Turan
  3. 1985 model minibüs
  4. Maçka ilçesi

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