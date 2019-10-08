Yeniden Refah Partisi'nden ABD'nin ekonomi tehdidine cevap

Türkiye'nin Suriye sırındaki teröristleri imha etmek için düzenleyeceği harekat öncesi, ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından bir mesaj yayınlayarak Türkiye'yi aklınca tehdit etti.

"Ekonomisini yok ederiz"

PKK hamisi ABD'nin IQ seviyesi merak edilen Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin harekatı öncesi şu skandal mesajı paylaştı:

"Türkiye, benim büyük ve emsalsiz bilgeliğimle sınırları aşmak olarak değerlendirdiğim bir şey yaparsa, Türk ekonomisini yıkıp ve yok edeceğim (daha önce yaptım)"

Refah Partisi'nden Trump'a tehdit, Erdoğan'a destek

Genel Başkanlığını Fatih Erbakan'ın yürüttüğü Yeniden Refah Partisi, Twitter hesabından Trump'ın skandal sözlerine cevap verdi. Yeniden Refah'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

SÖZDE STRATEJİK ORTAĞIMIZ TRUMP'IN ALÇAK TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter’dan paylaştığı iki mesajda Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yapmayı düşündüğü operasyon karşısında: “Daha önce de güçlü bir şekilde ifade ettiğim gibi, Türkiye benim harika ve emsalsiz mantığım çerçevesinde sınırı aştığını düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye’nin ekonomisini tamamen yerle bir ederim (Daha önce yaptım)" şeklindeki meydan okuyuşu aslında terörizme karşı yapılacak olan mücadele karşısındaki terör yanlısı duruşunu ortaya koymaktadır.

ABD Başkanı Trump’ın, Türkiye’nin ulusal güvenlik çıkarlarını hiçe sayarak Suriye’nin kuzey doğusunda oluşturduğu SDG silahlı unsurlarının hegemonyası altındaki bölgenin aynen muhafazası ve ileride Suriye’de oluşturulacak konfedere bölgeler ile ilgili planların akamete uğramaması amaçlanmaktadır.

SDC (Suriye Demokratik Konseyi) tarafından, 'Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi' ilan edilmesi de zamanlama açısından dikkat çekicidir. Bu açıklama ABD'nin Suriye'deki asıl amacını ortaya koyan önemli bir gelişmedir.

Suriye Demokratik Gücü'nün en üst çatısını oluşturan ana karar merci olan Suriye Demokratik Konseyi'nin aldığı bu karar Amerika ile eşgüdümlü olarak alınmıştır.

Türkiye’nin Münbiç’te olduğu gibi Doğu Fırat’ta da, ABD ile kolektif çaba içerisine girmesine rağmen, ABD’nin oyalama taktikleri ile işi geçiştirmeye çalışması ve Türkiye’nin son seçenek olarak operasyon kararı üzerine saldırgan bir tutum sergilemesi ileride olması muhtemel gelişmelerin ipuçlarını ortaya koymaktadır.

ABD, daha önceden Irak’ta olduğu gibi, Ortadoğu’nun jeopolitiğini yeniden şekillendirmek ve kendilerine bağlı oluşturdukları terör grupları vasıtasıyla federe bölgeler oluşturmaya çalışması karşısında, Yeniden Refah Partisi olarak Türkiye’nin bütünlüğü ve güvenliğini öncelediğimizi ve söz konusu ülke menfaatleri olunca yekvücut olduğumuzu ifade etmek isteriz.

Türkiye’yi ekonomik bakımdan tehdit eden Trump, 800 kadar Amerikalı yatırımcının Türkiye’deki 50 milyar dolarlık yatırımını ise gözden kaçırmaktadır. Sonuç olarak, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile Türkiye’ye ambargo koyan ABD’nin, İncirlik Üssü'nün kapatılması ile en güzel cevabı aldığını bir kez daha burada hatırlatmakta fayda vardır. Bu nedenle, taviz politikalarının yeni tavizlere yol açacağı bilinciyle Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı tavizsiz bir tavır ortaya koymamız gerektiği inancıyla, Türkiye’nin menfaatleri doğrultusunda iktidarın vereceği her türlü müspet kararın yanında yer alacağımızı ifade etmek isteriz.

YENİDEN REFAH PARTİSİ