1921: İstiklal Harbi Kahramanı Şerife Bacı'nın vefatı

1900’lü yılların başında dünyaya gelen Şerife Bacı, 1921 yılının kışında İnebolu’dan aldığı cephaneyi kafilesiyle birlikte Kastamonu’ya taşıyor. Yanında 8-9 aylık bir bebeği var. Zaman zaman bebeğini emzirmek için kafileden geriye kaldığı da oluyor.

Şerife Bacı 1921 yılının çetin kış şartlarının hüküm sürdüğü ilk aylarında sırtında çocuğu, önünde kağnısı ile İnebolu’dan Kastamonu’ya cephane taşırken, Kastamonu Kışlası önüne kadar gelmiş, mermileri ve çocuğunu korumak uğruna donarak şehit olmuştur.

Fırtına ve tipinin sabahında Kastamonu kışlasından çıkan devriye ekibi bir bebeğe ait olan ağlama sesini takip ettiklerinde sahibi donmuş bir kağnıyla karşılaştılar. Kağnıda üzerleri kardan etkilenmemesi için bir battaniyeyle örtülmüş cephane ile cephanelerin arasındaki kuru otlara yatırılmış bir bebek ile karşılaşmışlardır. Yapılan incelemeler sonucunda şehit olan kadının bir gece önceki tipide kaybolan Şerife Bacı olduğu tespit edilmiştir.

Şehit Şerife Bacı adı Kastamonu’da Seydiler’de, İnebolu’da İstiklal Savaşı’nın kadın kahramanlarını simgeliyor.

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