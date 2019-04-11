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1915 Çanakkale Köprüsü çalışmaları devam ediyor

Karayolları Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürü Sezgin Küçükbekir,Çanakkale Valisi Orhan Tavlı’yı ziyaret ederek 1915 Çanakkale Köprüsü Çalışmaları hakkında bilgi verdi.

11 Nisan 2019 Perşembe 14:15
1915 Çanakkale Köprüsü çalışmaları devam ediyor

Karayolları Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürü Sezgin Küçükbekir,Çanakkale Valisi Orhan Tavlı’yı ziyaret ederek 1915 Çanakkale Köprüsü Çalışmaları hakkında bilgi verdi.


Valilik makamında gerçekleşen toplantıda 18 Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temelleri atılan ve hızla yükselen‘1915 Çanakkale Köprüsü’ görüşüldü. Küçükbekir yapımı devam eden, 2 bin 23 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsüyle ilgili teknik bilgiler aktardı.


Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin’in de bulunduğu ziyarette yapılan görüşmelerin ardından Vali Orhan Tavlı teşekkür etti. 770’er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğunun 4 bin 608 metre olması öngörülüyor. 18 Mart 2022’de tamamlanacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü pazarlara olan mesafeyi kısaltarak Çanakkale’nin tarım ve ticaretine büyük bir katkı sağlayacak ve tarihi kültürel ve doğal güzelliklere sahip kentin turizmine büyük bir canlılık getirmesi hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 14:15
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