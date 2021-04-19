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Oruç 19.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi
Oruç

19.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-04-19 05:42:00 - 2021-04-19 05:49:50
19.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِق۪ينَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun."

 (Tevbe Suresi - 119)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   

 TEFSİRİ:

Önceki âyetlerde işlenen konuyla bağlantı kurarak yorum yapan müfessirler, “doğrular” diye çevirdiğimiz sâdıkîn kelimesini, Hz. Peygamber ve onun ashabı şeklinde açıklarlar (Râzî, XVI, 220). Buradaki hitabın genelliği ve Kur’an’daki kullanımları dikkate alınırsa bu kelimeye, “özü sözü bir olan ve dürüst davranan kişiler” mânası vermek daha uygun olur.

Kuşkusuz bu niteliği taşıyan örnek şahsiyetlerin başında peygamberler ve Peygamberimiz Hz. Muhammed ile ona gönülden bağlanmış sahâbîleri gelir. “Doğrularla beraber olun” buyruğunun, onlarla maddî bir beraberlik içinde olmaktan çok, bu sayede elde edilecek doğruluk erdemiyle onlar gibi davranmayı hedeflediği açıktır.

Buna göre “Allah’a saygıda kusur etmeme, O’na karşı gelmekten sakınma çabası gösterme” gibi mânalarla açıklanabilen takvâ kavramının sıdk kökünden gelen sâdıkūn kavramıyla birlikte kullanılmış olması, tam anlamıyla takvâya erişebilmenin ancak doğrulukla birlikte gerçekleşebileceğini gösterir (takvâ hakkında bk. Bakara 2/197; A‘râf 7/26).

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Siz işitmiyor musunuz? İşitmiyor musunuz? Sade yaşamak imandandır; sâde hayat sürmek imandandır.” 

(Ebû Dâvûd, Tereccül 2. Ayrıca bk. İbni Mâce, Zühd 4)

AÇIKLAMASI: 

- Yaşamayı kolaylaştırmak, sadelik ve mütevâzîlik, İslâm’ın prensiplerinden biridir.

- Dünyaya ve dünyanın süsüne, gösterişine, lüksüne, israfına dalmamak gerekir.

- Az yemek, vücutça zayıf olmak, iyi bir mü’minin özelliği sayılmıştır.

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