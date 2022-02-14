19 yılda 1 milyon 100 bin konut üretildi

84 milyon 680 bin nüfuslu Türkiye’deki her 77 vatandaştan 1’i son 19 yılda TOKİ vasıtasıyla ev sahibi oldu. Vatandaşın yanında yer alıp kâr amacı gütmeden iş yapabilen dünyada hiçbir kuruluş olmadığını söyleyen Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut yaptıkları çalışmalar hakkında Akit’e konuştu.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut’un açıklamaları şöyle:

“TOKİ’nin dünyada benzeri yok”

“Vatandaşın yanında yer alıp kâr amacı gütmeden iş yapabilen dünyada hiçbir kuruluş yok. Bu gayretle 2003’den itibaren 1 milyon 100 bin konut ürettik, bunun yüzde 90’ı sosyal konut amaçlı yapıldı. Yüzde 10’luk kısım da sosyal konutlara kaynak teşkil etmek açısından gelir getirmek maksadıyla yapılan piyasa konutları şeklinde yapılmış konutlar. Türkiye’de 77 kişiden biri TOKİ’den konut almış, yani 20 aileden biri TOKİ’den konut almış oluyor. Bizdeki bu modeli gelip inceleyen yurt dışından da yardım isteyen çok sayıda ülke oldu. Başarının sırrını sorup kendi ülkelerinde de uygulamak istiyorlar.”

“Başarının sırrı güçlü lider ve irade”

“Bu başarının sırrı sadece bizimle alakalı değil; teknik personelimiz, diğer personellerimiz de gayretli ama başarı için en başta çok güçlü irade gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız çok güçlü bir irade ortaya koyarak evi olmayan vatandaşın derdini kendi derdi gibi görmüş bir liderdir. Cumhurbaşkanımızın ‘Evi olmayan tek bir vatandaş kalmayana kadar sosyal konut projelerini üreteceğiz’ ifadesi bizim sosyal konut yapmamız açısından en büyük motive edici söz olmuştur ve bu sözü başarının anahtar cümlelerinden birisidir. Bazen ‘TOKİ devletin arazilerini alıp gelir elde ediyor’ eleştirisinde bulunanlar var. Oysa biz burada elde ettiğimiz geliri yine vatandaşımız için kullanıyoruz.”

“Sadece ev değil stadyum bile yapılıyor”

“Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 1 milyon 100 bin konut yaptık. Toplam 28 bin 275 derslikli 1358 okul, 84 bin 137 yatak kapasiteli 209 öğrenci yurdu, 21 üniversite, 40 bin 120 yatak kapasiteli 268 hastane, 99 sağlık ocağı, UEFA standartlarında 19 stadyum, 997 spor salonu, 871 cami, 25 bin 207 sosyal donatı, 210 Millet Bahçesi’ni ülkemize kazandırdık, kazandırmaya devam ediyoruz.”

“500’e yakın farklı müteahhitle çalışıyoruz”

“Tedarik konusunda tüm dünyada olduğu gibi biz de sıkıntı yaşadık fakat yavaşlama olsa bile işlerimiz durmadı. Şu an toplam 810 şantiyemiz var, 500’e yakın farklı müteahhitle çalışıyoruz. Bizim müteahhitlerimiz 200 tane alt sektör ile çalışma halindeler.”

“Kentsel dönüşüm önem arz ediyor”

“Biz eğer bu konutları yapmazsak vatandaşlar kendi imkânlarıyla bir şeyler yapmaya çalışır, bugünün yaptıkları yarının gecekondusu olarak ortaya çıkar. Sosyal konut üretimimizle ileride karşılaşabileceğimiz sorunların da önüne geçmiş oluyoruz. Bakanımızın belirttiği gibi kentsel dönüşüm terör kadar önemli bir sorun. Yaptığımız her konut hem depreme karşı mücadele hem de kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulabilecek alanları önlemede çok önem arz ediyor.”

“Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin hızını gördük”

“Deprem, sel felaketi gibi durumlarda gerçekten ilgili bakanlıklar çok hızlı bir şekilde dayanışma içerisinde hareket ederek hasar tespit çalışmasını gerçekleştirdiler. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, İçişleri Bakanımız bizzat süreci organize ettiler. Sadece depremde yıkılan binalarla değil, mesela Elazığ’ın tamamıyla ilgilendik. 24.537 konut ve 2.515 köy evini çok kısa sürede içerisinde yaptık. Malatya’da, 6.272 konut ve 1.555 köy evi, Giresun Dereli ’de 619 konut, 82 dükkân, Doğankent’te 156 konut 70 dükkân, İzmir’de 5.074 bağımsız birimin yapımını başlattık, 596’sı konut 145’i işyeri olmak üzere toplam 741 bağımsız bölümün teslimini yaptık. Üstelik kendi ülkemizle yetinmedik yurt dışındaki afet yaşayan kardeşlerimize de yardım elini uzattık. Arnavutluk’ta 522 konut ve sosyal donatılarını teslim ettik. Kırım’ın işgali sonrası yurtlarından edilen soydaşlarımız için 500 konut inşa edeceğiz. 400 konutun projeleri hazırlanmış olup ihale sürecine başlanmıştır. Kiev’de yapılacak 100 konut için de arazinin kesinleşmesi bekleniyor.”