THY- Euroleague
0553 313 94 23

Evlatlık olduğu 19 yıl sonra öğrendi

İstanbul’da özel bir üniversitede gastronomi bölümü öğrencisi olan Merve Akarsu (21), 19 yaşında evlatlık olduğunu öğrendi

26 Aralık 2018 Çarşamba 09:39
Evlatlık olduğu 19 yıl sonra öğrendi

İstanbul'da yaşayan Seyit ve Asuman Akarsu çifti, 1996'da o zaman ilçe olan Eminönü'nde Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvurdu ve bir bebeği evlat edinmek istediklerini söyledi. Çift, kurum tarafından sıraya alındı. 1998'de kendilerine gelen telefonda Şanlıurfa'dan bir bebeğin kendilerine verilebileceği söylendi. Apar topar Şanlıurfa'ya giden Akarsu çifti, ismi Pınar Çetin olan bebeği evlatlık olarak aldı.

Köyün çobanından öğrendi

O günden sonra bebeği öz evlatları gibi sevip büyüten karı koca, konuyla ilgili hiçbir şeyden bahsetmedi. Ta ki 2.5 yıl öncesine kadar... Merve, kuzuları sevmek için annesinin köyü olan Pendik ilçesindeki Kurnaköy'e gitmişti. Burada bir çoban kendisine, "Annen ile babanı sakın üzme, tamam mı? Bu arada, gerçek anne ve babanla tanıştın mı sen?" dedi. Duydukları karşısında şaşkına dönen genç kızın o günden sonra hayatı değişti. Merve, "İlk öğrendiğimde, bana yalan söyledikleri için şimdiki anne babamdan nefret ettim. Daha sonra bu işte kimsenin suçu günahı olmadığını düşündüm. Hiç kardeşim var mı bilmek istiyorum. Öz ailemi sadece bunun için öğrenmek istiyorum" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 09:39
  1. Şanlıurfa
  2. İstanbul
  3. Seyit ve Asuman Akarsu çifti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(ABD'nin Suriye'den çekilmesi) Türkiye'nin kanaatinin alınması Ortadoğu'daki Türkiye'nin varlığının ve Ortadoğu'nun yeniden şekillenmesindeki yüksek katkısının da bir işareti olarak kabul edilmelidir. Artık Türkiye kabuğunu yır
    1. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(ABD'nin..
    2. Hepsiburada'dan Lenovo ürünlerinde..
    3. Yelken Plaza’da yangın paniği
    4. Vestel'e Sanayi ve Teknoloji..
    5. İstanbul Barosu, darbecilerin borusu!
    6. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    7. MHP Genel Başkanı Bahçeli:"Terörle..
    8. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ben..
    9. TCMB'den döviz depo ihalesi
    10. Rusya'da asgari ücret tutarı belli oldu!
    11. Bakan Varank, AA'nın "Yılın..
    12. TÜSİAD Başkanı Bilecik: "Çok önemli..
    13. FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon"..
    14. TÜSİAD Başkanı Bilecik: "(Ekonomi) Şu..
    15. Bahçeli'den ABD açıklaması
    16. TÜSİAD Başkanı Bilecik: "İkinci 100..
    17. Güney Kore'de başkanlık sarayına yasa..
    18. Kırşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi
    19. Tokat'ta kar yağışı ulaşımı aksattı
    20. Yozgat ve Konya'da okullar tatil edildi
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Asgari ücret belli oldu
    Asgari ücret belli oldu

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Hainler aynı safta
    Hainler aynı safta
    CHP'nin "Özel" seçilmiş vekilinden Erdoğan'a hadsiz sözler
    CHP'nin "Özel" seçilmiş vekilinden Erdoğan'a hadsiz sözler