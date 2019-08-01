19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı Bingöl’de çeşitli suçlardan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı jandarma ve polisin ortak operasyonu ile yakalanarak tutuklandı.

Bingöl’de çeşitli suçlardan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı jandarma ve polisin ortak operasyonu ile yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı suçundan 5 yıl 10 ay,3 ayrı Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 3 bin 600 TL Adli Para Cezasıve2 ayrı Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlıyı yakalamak için 6 aylık çalışma yaptı. Ekiplerin çalışması sonucu toplam 19 yıl hapis cezası bulunan zanlının bulunduğu adres belirlendi.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak operasyon yaparak zanlıyı yakaladı. Yakalanan zanlı, işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklama kararı verilenzanlı, Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.