19 yaşındaki liseliden 18 gündür haber alınamıyor

İSTANBUL (AA) - Arkasında veda mektubu bırakarak 18 gün önce evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan lise 4. sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Murat Sinan Kaçar'ın ailesi, evlatlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Alınan bilgiye göre, Halkalı İMKB Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Murat Sinan Kaçar, 13 Şubat'ta staj yaptığı Başakşehir'deki ilaç fabrikasına eniştesi Selahattin Şahin tarafından bırakıldı. Fabrikadaki arkadaşlarına bir daha staja gelmeyeceğini söyleyen Kaçar, daha sonra Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Göztepe Sokak'taki evine geldi. "Artık mutlu olmayı beceremediğini ve herkesten özür dilediğini" belirten bir mektup bırakan Kaçar, 8 yıldır yaşadığı ablası Beyhan Şahin'in evinden ayrıldı.

Akşam saatlerinde işten gelen abla Beyhan Şahin ve eşi Selahattin Şahin, Kaçar'ın evde olmadığını gördü. Kaçar'ın odasında el yazısıyla kaleme alınmış mektubu gören Şahin çifti, polise başvurarak kayıp ilanı verdi. Şahin çifti, durumu Kayıp Yakınları Derneği'ne de iletti.

Polis, 14 Şubat'ta, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde fünyeyle patlatılan çantanın, üzerindeki bilgilerden Murat Sinan Kaçar'a ait olduğunu tespit etti. Çanta, polis ekipleri tarafından Arnavutköy Polis Karakolu'nda enişte Selahattin Şahin'e teslim edildi.

Polis ekipleri, Murat Sinan Kaçar'ın intihar etme olasılığı üzerinde dururken, aile çocuklarının bulunmasını talep ediyor.

- Babası oğluna dönme çağrısında bulundu

Oğlunun kaybolduğunu öğrendikten sonra memleketleri Tokat'tan İstanbul'a gelen baba Dursun Kaçar, oğlunun Tokat'ın Turhal ilçesinde doğduğunu ve başarılı bir öğrencilik hayatı olduğunu, her yaz tatilini Tokat'ta geçirdiğini anlattı. Öğretmenlerinin oğlunun başarılı ve arkadaşları ile uyumlu olduğunu söylediğini dile getiren baba Dursun Kaçar, oğlunun intihar etmesini olası görmediklerini ifade etti. Baba Kaçar, oğluna dönmesi çağrısında bulundu.

"Her neredeysen gülerek gel, saygıyla başımın üstünde yerin var, bizi ağlatma, artık bizi perişan etme." diyen baba Dursun Kaçar, devlet büyüklerinden de bu konuda yardım istediklerini söyledi.

Abla Beyhan Şahin, günlerdir hasretle kardeşini beklediğini artık dayanacak takati kalmadığını ifade ederek, ne olursa olsun kendisini affedeceklerini dile getirdi.

Enişte Selahattin Şahin, 8 yıldır yanlarında kalan Murat'ı evlatları gibi sevdiklerini anlattı. Bu yaşananlara anlam veremediklerini ve Murat'ın bir önce bulunmasını istediklerini dile getiren Şahin, ailenin tek oğlu olan Murat'ın bulunması için devlet büyüklerinden yardım istedi.