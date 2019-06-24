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19 yaşındaki gençten kahreden haber! Cesedi böyle bulundu

Afyonkarahisar'da iki gün önce hakkında kayıp ilanında bulunulan 19 yaşındaki gencin cansız bedeni, Akarçay içinde bulundu.

24 Haziran 2019 Pazartesi 18:42
19 yaşındaki gençten kahreden haber! Cesedi böyle bulundu

Afyonkarahisar'da Ali Çetinkaya Garı’nda çalışan Ceylan">Mehmet Ceylan iddiaya göre akşam saatlerinde işten çıktıktan sonra eve dönmedi. Olayın ardından 19 yaşındaki gencin ailesi polise ihbarda bulundu. İki gündür süren arama çalışmalarından bir sonuç alınmadı.

Akşam saatlerinde Akarçay Rekreasyon Alanındaki Akarçay içinde hareketsiz bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu sağlık ve güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Akarçay etrafında güvenlik önlemi aldı. Daha sonra olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Akarçay içerisine indirdikleri botla gencin cansız bedenine ulaştı. Ceset torbası içeresine yerleştirilen cesedin, yapılan incelemelerin ardından cesedin iki gün önce kaybolan 19 yaşındakiCeylan">Mehmet Ceylan’a ait olduğu belirlendi.

Ceylan’ın cesedi olay yerine gelen iş arkadaşlarının da yardımıyla cenaze aracına yerleştirilerek Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürülürken, polisin olayla ilgili inceleme ve soruşturması sürüyor.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 18:42
  1. Afyon
  2. Kayıp genç
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  5. Mehmet Ceylan

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