19 yaşındaki gençten 2 gündür haber alınamıyor Afyonkarahisar’da geçtiğimiz Cuma akşamından beri haber alınamayan 19 yaşındaki Mehmet Ceylan’dan hala haber alınamıyor.

Afyonkarahisar’da geçtiğimiz Cuma akşamından beri haber alınamayan 19 yaşındaki Ceylan">Mehmet Ceylan’dan hala haber alınamıyor.

Afyonkarahisar Ali Çetinkaya Garı’nda çalışan 19 yaşındaki Ceylan">Mehmet Ceylan, geçtiğimiz Cuma günü gece 23.30 saatleri itibariyle iş yerinden ayrıldı. Ceylan’ın eve dönmemesi üzerine, çevrede gidebileceği yerlerde arama yapan ailesi, iki gün boyunca yaptıkları aramalar sonuçsuz kalınca durumu Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. Güvenlik güçleri ise 19 yaşındaki Ceylan">Mehmet Ceylan’ı arama çalışmalarına devam ediyor.

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