19 yaşındaki genç düğünde bıçakla öldürüldü Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki düğünde çıkan kavgada bir genç aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti.

Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki düğünde çıkan kavgada bir genç aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti.

Olay, Arifiye Kemaliye Mahallesi’nde meydana geldi. Düğünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Abdülhamit Parlak (19) isimli genç bıçaklandı. Parlak, aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtilirken, polisin mahalleye giriş ve çıkışları kontrol altına aldığı aktarıldı.

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