0553 313 94 23

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı

08 Ocak 2019 Salı 16:34
19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı


İSTANBUL (AA) - 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın 12-18 Ocak'ta Riva'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Suat Okyar yönetiminde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kampa davet edilen oyuncular şunlar:

Kaleciler: Bedriye Cam (Şanlıurfa Gençlikspor), İrem Damla Şahin (Konak Belediyespor), Sude Nur Sözüdoğru (Horozkentspor).

Defans: Cansu Nur Kaya (Pendik Çamlıkspor), Melisa Nilgün Keser (Yeni Mahalle 52 Spor), Havane Dilbe (Horozkentspor), Ferda İpek Çevik (Ataşehir Belediyespor), Ece Tütüncü (Dudullu), Dilan Bora, Didem Dülber, Seval Akbulut (Fomget Gençlikspor), Kevser Kartal, Melisa Toksun (1207 Antalyaspor), Dilan Yeşim Taşkın.

Orta saha: Büşra Kuru (FC Speyer), Helin Ataç, Leyla İlter (Kocaeli Futbol Kulübü), Seda Nur İncik (1207 Antalyaspor), Cansu Güler (Konak Belediyespor), Diyan Ceyhan (Hakkarigücü), Elif Keskin (Beşiktaş), Selin Türkoğlu (Karadeniz Ereğli Belediyespor), Rabiya İsgi (Horozkentspor).

Forvet: Melike Öztürk (İncirliova Belediyespor), Birgül Sadıkoğlu (Eskişehir Öncüspor), Şehriban Dülek (Pendik Çamlıkspor), Erva Karaovalı (Kocaeli Futbol Kulübü).


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 16:34
  1. 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı
  2. aday kadro
  3. Hazırlık kampı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Balıkesir ilçe belediye başkan adayları listesi
    1. AK Parti Balıkesir ilçe belediye..
    2. Af Örgütü'nden Hindistan'a: Arakanlı..
    3. Hollanda, ülkedeki suikastlardan..
    4. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    5. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,..
    6. 11 yaşındaki İranlı kız çocuğu..
    7. Japonya'da 6,3 büyüklüğünde deprem
    8. Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın..
    9. Sözleşmeli 20 bin öğretmen tercihleri..
    10. "Avro Bölgesi'nin ekonomik görünümü..
    11. Galatasaray, Eskişehirspor berabere..
    12. Temizlik simgeleri hamamlarımız
    13. Eski polislere FETÖ'den hapis cezası
    14. CHP'de istifalar art arda geliyor! 6..
    15. Düzce'de eğitime kar engeli
    16. "Plastik kullanımını terk edip,..
    17. Dinozor fosilini satmaya çalışırken..
    18. GÜNCELLEME - Kocaeli'de kayıp..
    19. Emekliyi sevindiren gelişme! 498 TL 9..
    20. Uyumak minikleri obezlikten koruyor
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'