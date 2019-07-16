19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman Türkiye: 29 - Faroe Adaları: 25- Milli takım yarı finale yükseldi



İSTANBUL (AA) - 19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman A Grubu ikinci maçında Türkiye, Faroe Adaları'nı 29-25 yenerek yarı finale yükselmeyi garantiledi. Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Litvanya'nın Klaipeda şehrinde oynanan karşılaşmada milli takımın, ilk yarıyı rakibi karşısında 14-11 geride tamamladığı belirtildi. İkinci yarıda üstünlüğü ele alan ay-yıldızlı ekibin, sahadan 29-25 galip ayrıldığı kaydedildi. İlk maçta da Kosova'yı yenen milli takımın, yarı finale çıkmayı garantilediği aktarıldı. Türkiye, gruptaki son maçında 18 Temmuz Perşembe günü Çekya ile grup liderliği için karşılaşacak.

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