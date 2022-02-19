19 Şubat korona vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
Güncel korana tablosu | Salgının ilk gününden itibaren Sağlık Bakanlığı her akşam güncel vaka sayısını paylaşıyor. Bu sebeple vatandaşlar 19 Şubat Cumartesi günü kaç yeni vakanın bulunduğunu merak ediyor. Peki, bugün kaç kişi koronadan vefat etti?
Koronavirüs salgınında omicron varyantı sebebiyle birkaç hafta önce tırmanışa geçen vaka sayıları düşüşe geçti. Peki, bugün kaç korona vakası var?
19 Şubat korona vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
Türkiye'de son 24 saatte 462 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 80 bin 454 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından “Omicron varyantı ağırlıklı devam eden ve vakaların genelde hafif seyrettiği salgının toplum üzerindeki doğrudan veya dolaylı etkilerini en aza indirmek için gerekli adımları atıyoruz. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın risk grubundaki hastalara dağıtımına başlandı” paylaşımında bulundu.