19 Şubat 2001: Cumhurbaşkanı Sezer’in MGK’yı Arenaya Çevirmesi

MGK toplantısında Cumhurbaşkanı A. Necdet Sezer,bürokratların önünde hükümeti yolsuzluklarla mücadeleyi engellemekle itham etmişti.









Devreye giren Hüsamettin Özkan Sezer’e “Seni halk seçmedi,koalisyon ortakları buraya getirdi. Başbakanla bu üslupla konuşamazsın, nankör!” deyip Anayasa kitapçığını Cumhurbaşkanı Sezer’e doğru atmıştı.

Ecevit,10 dakika süren MGK toplantısından sonra kameraların karşısına geçip öfkeden titreyerek yaptığı “Bugün son derece üzücü bir olay oldu. MGK toplantısının açılışında gündeme geçilmeden önce kamu görevlilerinin önünde Cumhurbaşkanı söz alarak son derece terbiye dışı şekilde ağır ithamlarda bulundu” demişti.Başbakan Ecevit müteakiben bir açıklama yaparak “Cumhurbaşkanı’nın MGK’yı bir arenaya çevirdiğini” (belgenet.com) açıkladı.

Açıklamayla birlikte piyasalar alt üst oldu,borsa çöktü,faizler % 760 ‘a fırladı.7.6 milyar dolar yabancı yatırım ülkeyi terk etti.Enflasyon % 150 yi buldu.1 milyona yakın çalışan işsiz kaldı.Dış borç bir anda 42 katrilyon arttı.

Meşhur MGK krizi tarihe ‘kara Çarşamba’ olarak geçti. Cumhuriyet tarihinin bu önemli krizi binlerce kişinin işsiz kalmasına, binlerce işyerinin kapanmasına vesile oldu.





19 Şubat 1881: Kansas'ta tüm alkollü içecekler yasaklandı.









19 Şubat 1994: Libya'da şeriat uygulamasına geçildi; İslami takvim uygulanmaya başlandı.









19 Şubat 1925: Telsiz tesisi hakkındaki kanun çıktı. Türkiye'de radyonun kurulması TBMM'de kabul edildi.





