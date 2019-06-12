19. Sinema Burada Festivali'ne doğru 88. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamındaki festivalin 4. Kısa Film Proje Yarışması başvuruları başladı

İZMİR (AA) - 88. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) çerçevesinde düzenlenecek 19. Sinema Burada Festivali 4. Kısa Film Proje Yarışması için başvurular başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 6-15 Eylül'de gerçekleştirilecek 88. İEF kapsamındaki festivalde kısa filmlere yapım aşamasında destek olmak amacıyla proje yarışması düzenlendiği bildirildi. Türkiye yapımı kısa metrajlı projelerin değerlendirileceği Kısa Film Proje Yarışması için başvuruların 2 Ağustos'a kadar, fuarın resmi internet sitesi üzerinden yapılması gerektiği ifade edildi. Yapımcı ve yönetmenlerin yarışmaya kurmaca film projelerinin yanında sinemaya yönelik yaratıcı belgesel, deneysel ve animasyon kısa metraj projeleri ile de katılabilecekleri kaydedildi.

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