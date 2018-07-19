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'19 senedir sabrediyorum' dedi ve Adnan Oktar'dan şikayetçi oldu

Adil Serdar Saçan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan örgüt lideri Adnan Oktar'la ilgili şikayette bulundu.

19 Temmuz 2018 Perşembe 15:52
'19 senedir sabrediyorum' dedi ve Adnan Oktar'dan şikayetçi oldu

Adnan Oktar ve grubuna 19 yıl önce operasyon yapan Adil Serdar Saçan, "Gittim ve şikayetçi oldum"dedi.  "Operasyonların devamının geleceğine de inanıyorum"  diyen Saçan, "Bu operasyon Adnan Oktar ve suç örgütünün sonu olacak" diye konuştu. 

19 yıl önce yaptığı operasyonun ardından Adnan Oktar ve grubu tarafından hakkında 300'ün üzerinde suç duyurusunda bulunulan eski Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ın da 'mağdur' sıfatıyla Oktar ve grubu hakkında şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

"Bu operasyonun icra edilmiş olması benim gibi mağdurlar açısından son derece sevindiricidir" diyen Saçan, Adnan Oktar'ın da aralarında olduğu 168 kişinin tutuklanması hakkında "Bu operasyonu yapan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Hak yerini buldu. 19 senedir sabrediyordum" ifadelerini kullandı. 

İstanbul Emniyet MüdürlüğüMali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin, Adnan Oktar ve grubuna yönelik yaptığı operasyonun ardından çok sayıda kişi mağdur sıfatıyla Oktar ve grubu hakkında şikayetçi oldu.

Şikayetçilerden biri de Adnan Oktar'a 19 yıl önce operasyon düzenleyen dönemin İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan oldu

"POLİSE VE ADLİ MAKAMLARA BİLDİKLERİNİ ANLATMALARI LAZIM"

Tutuklamaların ardından yeni operasyonların olabileceğine ilişkin düşüncesini dile getiren Saçan, "Kararlı bir mücadele olduğunu görüyorum. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum bu operasyon Adnan Oktar ve suç örgütünün sonu olacak. Bir daha toparlanabileceklerini sanmıyorum. Örgüt mensuplarının ayağını denk alması lazım. Polise ve adli makamlara bildiklerini anlatmaları lazım. Bu işin artık geri dönüşü yok. Bundan sonra operasyonların devamının geleceğine de inanıyorum. Firarda olanların, hepsinin yakalanıp adalete teslim edileceğine inanıyorum" diye konuştu. 

"BİRÇOK DALGANIN GELECEĞİNE İNANIYORUM"

Adil Serdar Saçan, Adnan Oktar ve grubunun yeni bağlantılarının ortaya çıkabileceği yönünde bir düşünceye sahip olduğunu belirterek, "Soruşturma gizli. Dosyaya erişim kısıtlılığı var ama  yeni bağlantıların çıktığına inanıyorum. Önümüzdeki süreçte de operasyonların devam edeceğine, birçok dalganın geleceğine inanıyorum. Bunlar çekirdek kadroydu. Sonrasında bunların eylemleri polisin yaptığı titiz çalışmayla elde ettiği verileri değerlendirerek yeniden operasyon icra etmesi büyük olasılıktır" ifadelerini kullandı. 

"HAK YERİNİ BULDU"

Bugün avukatlık yapan Adil Serdar Saçan, Adnan  Oktar ve grubuna yönelik tutuklama kararına ilişkin ise "Bu operasyonun amacına ulaştığını ve bundan sonra kararlılıkla devam edeceğini düşünüyorum. Bu operasyonu yapan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Hak yerini buldu. 19 senedir sabrediyordum. Ne olursa olsun insanların hürriyetinin elinden alınmasına karşıyım. Ama tutuklama müessesesi bu tür tehlikeli örgütler için kullanılmalı. Bir hukukçu olarak tutuklama müessesinin az çalıştırılmasına inanırım ama bunların hak ettiğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.    

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 15:52
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