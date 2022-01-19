19 Ocak bugün kaç koronavirüs vaka tablosu | Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?
Bugün kaç vaka var? Koronavirüs salgınında vaka sayıları Omicron varyantıyla birlikte artış gösteriyor. Bu sebeple vatandaşlar güncel vaka sayılarını yakından takip ediyor. Peki, bugün kaç korona vakası var?
Omicron varyantı ülkemizde etkin varyant haline gelmeye başladı. Bu sebeple vaka sayıları bir hayli arttı. Peki, bugün kaç vaka var?
19 Ocak bugün kaç koronavirüs vaka tablosu | Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?
Türkiye'de son 24 saatte 412 bin 31 Kovid-19 testi yapıldı, 72 bin 615 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından “Son verilere göre, 65 YAŞ VE ÜSTÜ, vakaların %8’ini oluşturuyor. Tüm vakalar içinde hastaneye yatış oranı %1,45 iken bu gruptakilerin HASTANEYE YATIŞ ORANI %10’un üzerinde. 65 yaş üstünün riskten kaçınması, yatırılarak tedavi gerektiren bir hastalıktan kendini koruması gerekir” açıklamasında bulundu.