19 Ocak 1962: Genelkurmay Karargâhı'nda Darbe Toplantısı Yapılması

Harp Okulu Komutanı Albay Talat Aydemir’in etrafında toplanan grup, Darbeci general ve dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’e bazı komutanların görevden alınması, Yassıada kararlarının aynen uygulanması ve bir an önce seçimlere gidilmesi gibi konularda ültimatom veriyordu. Çekişme öyle bir hal almıştı ki, Cemal Gürsel’in bulunduğu Cumhurbaşkanlığı köşkünün üzerinden cuntacılar jetler uçurmuşlardı.

Gelişen olaylar üzerine 19 Ocak 1962'de Genelkurmay Karargâhı'nda Cevdet Sunay başkanlığında Genişletilmiş Komuta Konseyi toplandı. Herkes fikrini söyledi. Sıra Albay Aydemir'e gelmişti. Aydemir, "Paşam ben size bugünkü durumların bu şekle döneceğini ta Temmuz Ayında söylemiştim. (...) Bu memlekette yüzde yüz ikinci bir ihtilalin olacağına inanıyorum." Diyordu.

Genç kuşak, Aydemir ve arkadaşları ile birlikte idi.Aydemir, o toplantıda sözlerini şöyle bitiriyordu: "İleride olacak herhangi bir hadisenin mesulü, hadiseleri bildiği halde doğru olarak aksettirmeyen ve gene bu hareketleri bildiği halde gerekli tedbirleri almayanlar olacaktır." Sunay'ın Aydemir'e cevabı ise "Sen çok ateşlisin, çok heyecanlısın." olacaktı.(Aydemir,2010)

19 Ocak 1998: Yargıtay Başsavcısının Yargıya Müdahaleyi İtiraf Etmesi

RP’ye kapatma davası açan Vural Savaş, parti kapatıldıktan sonra Demirel’in kendisine söylediklerini şöyle anlattı: RP kapatılmasaydı darbe olurdu. Sonuçtan dolayı seni kutluyorum.“- Vural şöyle devam ediyor:19 Ocak 1998 tarihli not defterime şunları yazmışım: “Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel beni Köşk’e çağırdı. Sıcak bir karşılama. ‘Refah Partisi kapatılmasaydı, askeri müdahale olabilirdi. Seni kutluyorum. Davayı sen açtın. Bu sonuçta yüzde 50’den fazla hakkın var.”Dedi (Savaş,160)

Vural Savaş İş bölümünde üzerine düşeni yapmıştı.Erbakan’ın Vural Savaş ile ilgili kanaati ise trajikomikti.Şükrü Karaca bunu şöyle anlatır: “Hiç unutmam Hoca ‘Yahu bunu biz tayin ettik namazını falan kılıyordu niye böyle yapıyor’ demişti.”( Karaca,2011)