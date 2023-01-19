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Tarih 19 Ocak 1467: Âlim Yahya Bin Muhammed Münâvî'nin vefatı
Tarih

19 Ocak 1467: Âlim Yahya Bin Muhammed Münâvî'nin vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakıp gittiler. Bugün, Âlim Yahya Bin Muhammed Münâvî'ni hayırla yâd ediyoruz.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 08:02:00 -
19 Ocak 1467: Âlim Yahya Bin Muhammed Münâvî'nin vefatı

Yahya bin Muhammed Münâvî, 1396 yılının Eylül ayında doğdu. Arap fıkıh ve hadis bilginiydi.. Münâvî, ömrünü ilim ve ibadete adamış bir insandı. Devrin âlimlerin önde gelenlerindendi. Bilhassa fıkıhta önemli bir yere sahipti. İlim tâlebelerine; fıkıh, kırâat, Arap dili ve edebiyâtı, tefsîr, hadîs ve tasavvufu öğretti. Çok sayıda öğrencisi oldu. Mısır’da uzun bir süre kâdılık vazifesinde bulundu.

Eserlerinden bazıları şunlardır: Şerhu Muhtasar-il-Müzenî/ Hâşiyetün alâ Şerh-ıl-Behcet-il-Verdiyye/ Hâşiyetün alâ er-Ravd-ül-Ünf lis-Süheylî fis-Sîret/ Telhîsu Bezl-il-Mâ’ûn fit-Tâ’ûn l’ibni Hâcer-il-Askalânî/ El Fetâvâ.

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