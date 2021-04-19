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Korona Virüs 19 Nisan koronavirüs vaka ve vefat tablosu
Korona Virüs

19 Nisan koronavirüs vaka ve vefat tablosu

Sağlık Bakanlığı güncel covid-19 tablosunu vatandaşlara sunuyor. Kritik birçok değerin yer aldığı tablonun yanı sıra, risk haritası, illere göre haftalık vaka tablosu da yayımlanıyor. Sağlık Bakanlığı 19 Nisan 2021 tarihine ait koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı. İşte 19 Nisan koronavirüs vaka ve vefat tablosu

Yeniakit Publisher
2021-04-19 20:43:00 -
19 Nisan koronavirüs vaka ve vefat tablosu

Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı sayfasından günlük olarak açıklanıyor. Ramazan ayında alınan kısmi kapanma kararı sonrası güncel korona tablosunda son durum da merakla arananlar arasına girdi. Covid-19 sayfasından erişime sunulan tablosunda; vaka sayısı, ölü sayısı, hasta ve ağır hasta sayısı, iyileşen hasta oranı ile test miktarları yer alıyor.

19 Nisan koronavirüs vaka ve vefat tablosu

Mutasyonlu kororonavirüs nedeniyle vaka sayısında son dönemdeki artış dikkat çekiyor. Günlük korona tablosunda yer alan vefat eden hasta sayısı da artış yaşadı. Merakla beklenen 19 Nisan koronavirüs tablosunda 55.149 yeni vaka yer aldı ve 341 kişi vefat etti.

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