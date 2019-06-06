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19 Mayıs’ta horoz dövüşçülerine baskın

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince horoz dövüşçülerine düzenlenen baskında toplam 13 bin 881 lira para cezası uygulandı.

06 Haziran 2019 Perşembe 13:10
19 Mayıs’ta horoz dövüşçülerine baskın

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince horoz dövüşçülerine düzenlenen baskında toplam 13 bin 881 lira para cezası uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs İlçesi Esentepe Mahallesi’nde horoz dövüşü yapılarak kumar oynatıldığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce baskın düzenlendi. Gece yarısı düzenlenen baskında yer temin etmek suretiyle bahis oynattığı tespit edilen G.A. isimli şahıs hakkında adli işlem yapılırken, horoz sahibi oldukları tespit edilen R.B , A.K, M.Y’ye 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu muhalefetten suçundan Bafra MilliParklar Şefliği tarafından toplam 11 bin 961 lira,Z.K, M.G, C.G, K.Ç, M.A ve V.B isimli şahıslara da kumar oynattıkları için 5326 Sayılı Kabahatler kanununa muhalefetten bin 920 lira cezai işlem yapıldı. Ele geçirilen malzemeler Bafra Milli Parklar personeline teslim edildi.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 13:10
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