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Tarih 19 Mart 2021: Muhammed Sabuni'nin vefatı (Suriyeli âlim ve hukukçu)
Tarih

19 Mart 2021: Muhammed Sabuni'nin vefatı (Suriyeli âlim ve hukukçu)

Yeniakit Publisher
2024-03-19 05:48:00 -
19 Mart 2021: Muhammed Sabuni'nin vefatı (Suriyeli âlim ve hukukçu)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Suriyeli âlim ve hukukçu Muhammed Sabuni'yi hayırla yâd ediyoruz.

1 Ocak 1930 yılında Suriye’nin Halep şehrinde dünyaya gelen Sabuni, 1952 yılında Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesini bitirdi. Daha sonra İslam Hukuku bölümündeki tahassüs eğitimini de tamamlayarak 1954 yılında aynı üniversiteden Şer’i Yargı bölümünde ihtisasını tamamladı.



Sabuni, ardından ülkesi Suriye’ye dönerek 8 yıl sürecek tedris faaliyetlerinde bulundu. Suudi Arabistan’a göç ederek Mekke-i Mükerreme Üniversitesi Eğitim Fakültesinde ve Şeriat Fakültesinde dersler vermeye başladı.
Buradaki tedris hizmeti 28 yıl devam eden Sabuni, üniversite hocaları yetiştirdi ve Ummu’l-Kura Üniversitesinde birçok klasik eserin tahkikini yaptı. Sabuni, uzun yıllar Suriye Alimler Birliği başkanlığını yürüttü.

Gerek metodu gerekse içeriği açısından, eserleri çok beğenilen ve dünyanın birçok yerinde ders kitabı olarak okutulan ünlü alim, Türklere ve Türkiye’ye duyduğu ayrı sevgiyle de tanındı, en küçük kızını da bir Türk genciyle evlendirdi.



Ünlü aliminin öne çıkan bazı eserleri arasında, “Safvetü’t-Tefâsir, Ravaiu-l Beyân fî: Tefsîr-i Ayati-l Ahkâm min el-Kur’ân, Kabesün Min Nûri’l Kur’ân’ıl Kerim (8 cilt), Muhtasar-ı İbn-i Kesir, Tahkik-i Tenvirü’l Ezhan Min Tefsir-i Rûhû’l Beyân, (4 Cilt), Muhtasar-ı Tefsîr-i Taberî, Feth-ür-Rahmân b.Keşfi mâ Yeltebisu’ Fil-Kur’ân, El Muktataf min Ûyuni-t-Tefsir, Îcâzü’l-Beyân fi Makâsıd’ı Suveri-l Kur’ân (1 cilt)” yer aldı.

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