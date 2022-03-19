19 Mart 1971: 12 Mart Darbesine Dayatmayla Destek Sağlanması

Dönemin Cumhurbaşkanı eski general Cevdet Sunay 19 Mart’ta parti liderlerine bir mektup, yayınlanarak ’12 Mart Darbe kabinesini bir şart ileri sürmeden destekleme’ çağrısı yaptı.

Hükümeti kurmak üzere Nihat Erim’e destek veren bir başka şahıs da 27 Mayıs Darbecilerinden Yüzbaşı Orhan Kabibay’dı. “O günlerde CHP milletvekili olan Kabibay, 12 Mart hükümetine aktif bir şekilde destek veriyor, hatta hükümet adına bildiriler kaleme alıyordu.” (Altuğ,1973:24-25)





Darbe Hükümetini destekleyen bir başka kişi CHP Genel Başkanı İsmet İnönü idi. CHP’li İ. Hakkı Birler o günleri şöyle anlatıyor:

Paşa, 24 saat içinde fikrini değiştirmişti, ne de olsa eski bir askerdi yumuşatmak zor olmamıştı herhalde. Çevrede bir süre, CHP’nin asker kökenli üyelerinden Sadi Koçaş’ın kurduğu bağlantılar ve MİT’in dört saatlik brifinginin bu değişimde etkili olduğu konuşuldu.(Birler,2010:210:211)

Muhtıracı komutanların ilk icraatı, 11 Mart’ta bir darbe yapmayı planladıkları iddia edilen dört general ve bir amiral ile sekiz albayı tasfiye etmek, bir grup genç subayın görev yerlerini de değiştirmek oldu. Demirel’in imzasıyla emekliye sevk edilenler arasında Genelkurmay Merkez Daire Başkanı Tümgeneral Şükrü Köseoğlu, Kara Kuvvetleri Plan Prensipler Başkanı Tümgeneral Celil Gürkan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Teknik Başkanı Tuğamiral VediiBilget gibi kilit noktalardaki isimler de vardı.





İ. Hakkı Birler’den dinlemeye devam edelim:Askerlerin, CHP’den istifa etmesi şartıyla başbakanlığına sıcak baktıkları Nihat Erim, 19 Mart akşamı izin istemek için Pembe Köşk’e çıktı. Hayal kırıklığı içindeki Paşa, Erim’e “Bunlara güvenilmez, yapayalnız ortada kalırsın” dedi. Ama hepimiz biliyorduk ki, Erim, Paşa’yı nezaketen ziyaret etmişti, izin falan istediği yoktu. Zaten ertesi günkü gazetelerde de, Erim’in başbakanlığa atandığı yazıyordu.

Erim’in bağlantılarının herkes farkındaydı ama yılların CHP'lisi Erim’i, tarafsız başbakan olarak görmek yine de hepimize tuhaf geldi. (Birler,2010:210:211)





19 Mart 2021: Hasan Celal Güzel’in vefatı

Hasan Celal Güzel, 1945 yılında Gaziantep'de doğdu.İlk ve orta öğrenimini Malatya'da tamamlayan Güzel, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nden mezun oldu.

Makro ekonomi alanında "Türkiye'nin İktisadi Büyüme Modelleri" adlı tezini veren Güzel, Devlet Planlama Teşkilatında (DPT) çeşitli ekonomik ve sosyal sektörlerde uzman yardımcısı, uzman ve sektör sorumlusu olarak çalıştı.





Güzel, Başbakanlık Müşavirliği, Başbakanlık Ekonomik ve Sosyal İşler Başkanlığı, İZDK Genel Müdür Yardımcılığı, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği ve Müsteşar Yardımcılığı, DPT Genel Sekreterliği ve Müsteşar Vekilliği, Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu.

Turgut Özal hükümetinde, 24 Ocak 1980'de, ekonomik istikrar tedbirlerinin alınmasında önemli rol oynayan Güzel, 1983 yılında 38 yaşında Türkiye'nin en genç Başbakanlık Müsteşarı oldu.

O seçimler sırasında Özal, kendi bildiğinden şaşmayan tavrı nedeniyle Güzel'e "Tank Hasan" lakabını taktı.Güzel'in bu tavrı, 1999 yılında cezaevine girerken yaptığı, "Ömrümün sonuna kadar cezaevinde kalacağımı bilsem aynı görüşlerimi daha net bir şekilde ifade etmeye devam edeceğim, kimseden korkum yok." açıklamasına da yansıdı.





Hasan Celal Güzel, 28 Şubat 1997 postmodern darbesi sırasında, Meclis'te sandalyesi bulunmamasına karşın, 23 Kasım 1992'de kurduğu Yeniden Doğuş Partisi'nin Genel Başkanı olarak kararlı bir mücadele verdi.

Güzel, 28 Şubat'taki Milli Güvenlik Kurulu kararlarından 5 ay sonra 28 Temmuz 1997'de beş klasörle birlikte darbeciler hakkında suç duyurusunda bulundu.

28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetim amacıyla kurulan Batı Çalışma Grubuna karşı Demokrasi Çalışma Grubu'nu kuran Güzel, 3,5 yılda 500 bin kilometre yol yaptı, bin 276 konferans verdi, 10 binin üzerinde konuşma yaptı ve 28 Şubat darbesinin haksızlığını anlattı.

Hakkında 28 Şubat sürecinde, dönemin Ağır Ceza Mahkemesi ve Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde çok sayıda dava açılan Güzel, duruşmaları tek takip ederek savunmasını geniş kitlelerle yaptı.

Ayaş Cezaevi'nden 10 Mayıs 2000'de tahliye olan Güzel'in hakkında açılan birçok dava ve kesinleşen ceza, kamuoyunda "Rahşan affı" olarak bilinen 4616 Sayılı Kanun'un 22 Aralık 2000'de yürürlüğe girmesiyle düştü.Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile olan yol arkadaşlığı ve renkli kişiliğiyle tanınan, Devlet, Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları yapan Hasan Celal Güzel, siyasi hayatının yanı sıra 28 Şubat postmodern darbesine karşı verdiği sıkı mücadele ile tanınıyor.Hacı Bayram Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Güzel'in naaşı, Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.





19 Mart -721 Tarihe geçmiş ilk ay tutulması Babil'de gözlendi.





