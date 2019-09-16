'19 makam odası' yetmedi! Ekrem İmamoğlu köşklerden konaklardan ayrılmıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 'israf var' iftiralarıyla algı operasyonları yürüten CHP'li Ekrem İmamoğlu, görüşmelerini köşklerde ve konaklarda yapıyor.

'19 makam odası' İmamoğlu'nu kesmedi

Daha bir hafta önce, eski yönetimi karalamak için 'başkanın 19 makam odası var' diyen Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla Malta Köşkü’nde bir araya gelmişti.

Göreve geldiği günden bu yana skandallarıyla gündemi meşgul etmeye devam eden CHP'li başkan, bugün ise Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyeti Tunuslu Hayrettin Paşa Konağı’nda ağırladı.