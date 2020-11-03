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Korona Virüs 19 kişi yattık 17'si öldü! Onlar hastalığı umursamıyor, biz cezasını çekiyoruz
Korona Virüs

19 kişi yattık 17'si öldü! Onlar hastalığı umursamıyor, biz cezasını çekiyoruz

Kırklareli'de Kovid-19’u 23 günü entübe olmak üzere 48 günün sonunda yenen 54 yaşındaki gazeteci Şenol Goncagül, tedbirlere uymayanlara tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 20:46:00 -
19 kişi yattık 17'si öldü! Onlar hastalığı umursamıyor, biz cezasını çekiyoruz

Kovid-19'un hafife alınacak bir hastalık olmadığını ve akciğerlerinde yüzde 70 deformasyon oluştuğunu ve hastalığı atlatmasına rağmen sıkıntılar yaşamaya devam ettiğini belirten Gongacül, yoğun bakımda kendisiyle birlikte 19 kişinin tedavi gördüğünü, bu kişilerden 17'sinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Medya veya dışarıda gördüğü bazı gençlerin 'böyle bir hastalık yok', 'milleti kandırıyorlar', 'bu kadar abartmayın', 'küresel güçlerin oyunu' diyerek maske takmadıklarını ve hastalığı umursamadıklarını kaydeden Goncagül “Bu hastalığı umursamayanların sonucunda tedbirlere uyan benim gibi insanlar ceza çekiyor. İşin şakası yok. 23 gün entübe olmak üzere 48 gün yoğun bakımda kaldım. Allah'ım beni al diye yalvardım. Nefes alamıyorsunuz ötesi var mı” sözleriyle tepki gösterdi.

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