19 kilo 331 gram uyuşturucu ele geçirildi
Afyonkarahisar polisi tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçtan 19 kilo 331,6 gram SKUNK maddesi ele geçirildi.01 Haziran 2019 Cumartesi 13:41
Afyonkarahisar polisi tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçtan 19 kilo 331,6 gram SKUNK maddesi ele geçirildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde şüphe üzerinde durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada; 19 kilo 331,6 gram SKUNK maddesi ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı tahkikat neticesinde 2 şüpheli şahıs adli mercilere sevk edildi.
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