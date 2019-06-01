19 kilo 331 gram uyuşturucu ele geçirildi Afyonkarahisar polisi tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçtan 19 kilo 331,6 gram SKUNK maddesi ele geçirildi.

Afyonkarahisar polisi tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçtan 19 kilo 331,6 gram SKUNK maddesi ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde şüphe üzerinde durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada; 19 kilo 331,6 gram SKUNK maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı tahkikat neticesinde 2 şüpheli şahıs adli mercilere sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.