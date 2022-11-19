19 Kasım 1092: Selçuklu Sultanı Melikşah'ın vefatı

Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci sultanı Alp Arslan’ın oğlu olan Melikşah, 6 Ağustos 1055 tarihinde doğmuştur. 9 yaşındayken vezir Nizamülmülk’ün yanında savaşa katıldı. İyi bir tahsil gören Melikşah 10 yaşındayken Karahanlıları Han’ının kızı Türkan Hatun ile evlendirildi. Sultan Alparslan 1066 yılında Melikşah’ı veliaht tayin etti. Babasının 1072’de öldürülmesi üzerine 17 yaşındayken hükümdar oldu.







1074 yılında Batı Karahanlı Devleti’ni Selçuklular’a bağladı. 1075’te Kafkasya’ya yönelerek Gürcistan’ın bazı bölgelerini ele geçirdi. Başkenti Rey’den İsfahan’a taşıdıktan sonra 1076’da Kafkasya’ya ikinci seferini düzenledi. 1078 yılında da üçüncü seferini yaptı. Bu seferle Kafkas Dağları’ndan Hazar Denizi’ne kadar olan geniş bir bölge Selçuklu hakimiyeti altına girdi.







1086 yılında Suriye seferine çıkan Melikşah Urfa, Menbic ve Halep kalelerinden sonra Akdeniz’e dayandı. Buradaki denizden aldığı kumları İran’a götürüp, babası Alp Arslan’ın mezarına serpti ve ‘’Babacığım! İşte sana müjde, henüz bir çocuk olarak bırakmış olduğun oğlun, Allah’ın izniyle dünyayı baştan sona fethetmiştir” dedi.

Melikşah 1092 yılında Bağdat’a giderek Hicaz, Yemen ve Aden bölgesinin alınması için ordularını sefere hazırladı. Aynı yıl Mekke ve Medine ile Arabistan yarımadasının büyük kısmı ele geçirildi. 19 Kasım 1092 tarihinde 37 yaşında Bağdat’ta zehirlenerek öldürüldü.







Melikşah’ın hükümdarlık döneminde Büyük Selçuklu Devleti en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Devletin sınırları Anadolu’dan Umman’a, Kafkaslar’dan Hindistan önlerine kadar uzandı. (10.000.000 km²)