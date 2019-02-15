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19. İzocam Öğrenci Yarışması başladı

Bu yıl 19. kez düzenlenen yarışmada öğrencilerden geleceğin genç ve dinamik şehri olması hedeflenen Milano’da sürdürülebilir büyümenin ve yaşam kalitesini iyileştirmenin esas alındığı “Milano2030” vizyonu doğrultusunda projeler hazırlamaları bekleniyor

15 Şubat 2019 Cuma 14:42
19. İzocam Öğrenci Yarışması başladı

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 19. kez düzenlenen ve finali Milano’da gerçekleştirilecek olan İzocam Öğrenci Yarışmasının konusu “Kentsel Bağlam ve Tasarım” olarak belirlendi.

İzocam açıklamasına göre, şirket, sosyal sorumluluk bilinciyle her yıl farklı bir konuyla hayata geçirdiği Öğrenci Yarışması bu yıl 19. kez düzenliyor. Öğrencilerden geleceğin genç ve dinamik şehri olması hedeflenen Milano’da sürdürülebilir büyümenin ve yaşam kalitesini iyileştirmenin esas alındığı “Milano2030” vizyonu doğrultusunda projeler hazırlamaları isteniyor.

‘Fikirden Projeye’ formatıyla gerçekleşen ve tüm fakülte ve bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmada tüm süreçler www.izocamogrenciyarismasi.comsitesi üzerinden yürütülüyor.

İki aşamadan oluşan yarışmanın ilk adımında öğrencilerden “Milano2030” vizyonu doğrultusunda Crescenzago metro istasyonu alanının sürdürülebilir gelişimi ve geleceği için bir vizyon oluşturmaları, bölgesel şartları ve şehrin gelişimini hesaba katarak mimari tasarım fikri geliştirmeleri ve bu fikirleri avan projeye dönüştürmeleri bekleniyor. Yarışmanın bu ilk aşamasında katılımcılar fikir projelerini web sitesine 6 Mart 2019’a kadar yükleyerek teslim edecekler.

Açıklamaya göre, gelen projeler arasından başarılı bulunanlar ikinci aşamaya geçebilecek ve jüriden projelerini geliştirmeye katkı sağlayacak yorum alacaklar. 1 Mayıs 2019’da İstanbul’da düzenlenecek açık jüri buluşmasında ise başarılı projeler dereceye girmek için yarışacaklar. İkinci aşamada projelerini jüriye sunan tüm ekip üyelerine bire bir mülakat-aday deneyimi hediye edilecek.

Ulusal yarışmada ilk üçe giren ekipler sırasıyla 8 bin, 6 bin ve 4 bin TL ödül ile 5-8 Haziran 2019 tarihleri arasında Milano’da düzenlenecek uluslararası finalde Türkiye’yi temsil etme ve uluslararası ödül için yarışma hakkı kazanacak.

Yarışmanın uluslararası etabındaki ödüller ise birincilik için bin 500, ikincilik için bin ve üçüncülük için 750 avro, özel ödül ve öğrenci ödülleri de 500 avro olarak belirlendi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 14:42
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