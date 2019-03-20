19 gündür aranan yaşlı adamın cesedi bulundu

Kahramanmaraş’ta 19 gündür ailesi tarafından aranan yaşlı adamın cansız bedeni ormanlık arazide bulundu.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Bodur (89),2 Mart tarihinde evinden ayrıldı ve bir daha evine dönmedi. Olay sonrası ailesi yaşlı adamı bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Onikişubat ilçesi Cancık mevkiinde bir kişi ormanlık alanda bir ceset gördü ve durumu polis ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yapılan kimlik tespiti sonucu cansız bedenin Bodur’a ait olduğu öğrenildi.

Yaşlı adamın cesedi ölüm nedeninin öğrenilmesi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna gönderildi.

Polis ve jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.