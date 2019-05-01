19 günde kürekle İstanbul’dan Samsun’a gidecekler

Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100’üncü yıldönümüne günler kala, İstanbul’da önemli bir etkinliğin startı verildi. UZMAR Denizcilik ana sponsorluğunda Samsun Büyükşehir Belediyesi Dragon Bot Takımı, İstanbul’dan Samsun’a doğru yola çıktı.

Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100’üncü yıldönümüne günler kala, İstanbul’da önemli bir etkinliğin startı verildi. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye’nin en büyük kılavuzluk ve römorkörcülük şirketlerinden olan ve aynı zamanda römorkör inşasında dünyada marka olan UZMAR Denizcilik ana sponsorluğunda Samsun Büyükşehir Belediyesi Dragon Bot Takımı, İstanbul’dan Samsun’a doğru yola çıktı. Yolculuk 19 gün sürecek ve Samsun’da son bulacak. Dün, İstanbul Karaköy’deki Liman Başkanlığı önünde yapılan törene Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Valisi Osman Kaymak ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve UZMAR Grup CEO’su Noyan Altuğ, Gaziler, Dragon bot kürek takımı sporcuları, ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

"Bizim tarihimizin dönüm noktalarından birisi 19 Mayıs’tır"

Törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bugün, Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkışının 100’üncü yılı onuruna, Cumhurbaşkanlığının himayelerinde 19 günde 19 Mayıs 2019 etkinliği ile Samsunlu 15 dragon bot sporcumuz Samsun’a ulaşmak için buradan yola çıkıyor. Milletlerin tarihlerinde kaderlerini tayin eden önemli günler vardır. Bizim tarihimizin dönüm noktalarından birisi 19 Mayıs’tır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ile başlayan bu mücadelenin önemini bugün çok daha iyi anlamaktayız. Millet olmak, ortak bilinç, ruh ve duygularda buluşmak ile mümkündür. Samsun’da başlayan mücadele, milletimize bağımsızlığını kazandıracak Kurtuluş Savaşımızın ve Cumhuriyetimizin ilk temeli olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı günü gençlerimize armağan etmiş olması bir tesadüf değildir. Gençliğin aynı zamanda yeniliği de temsil etmesinden ileri gelir. Bugün, al bayrağımızı buradan 15 dragon bot sporcumuz ile Samsun’a uğurluyoruz. Himayeleri ile bu çok anlamlı etkinliği başlatan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Samsun Valiliğimize, Samsun Büyükşehir Belediyemize, UZMAR Uzmanlar Denizcilik Firmasına, Anakent Spor Kulübü bot takımına ve sporcularımıza refakat ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.

Vali Ali Yerlikaya’ya konuşmasını yaptıktan sonra Noyan Altuğ tarafından Atatürk ve silah arkadaşlarını İstanbul’dan Samsun’a götüren Bandırma Vapuru’nun bir maketi takdim edildi. Dragon Bot sporcularını çok sayıda destekçi uğurlarken, UZMAR Denizcilik’e ait 2 römorkör ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait hızlı tahlisiye botları, kürek çeken sporculara İstanbul Boğazı çıkışına kadar eşlik etti.

UZMAR Grup CEO’su Noyan Altuğ, yaptığı açıklamada "Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün Samsun’a çıkışının 100’üncü yılı onuruna; Samsunlu 18 Dragon Bot sporcusunun, 30 Nisan 2019 tarihinde İstanbul Valisi’nden teslim aldıkları Türk bayrağını, Dragon Bot teknesi ile 19 gün boyunca kürek çekerek, 19 Mayıs 2019 tarihinde Samsun Kurtuluş İskelesi’ne ulaştırıp Samsun Valisi’ne teslim edeceği çok özel ve anlamlı bir etkinliğe destek olduğumuz için gururluyuz. Bu projenin destekçisi olmak UZMAR için günümüzde tarihin parçası olmak, geleceğe iz bırakmaktır. En büyük gücümüz milli irademizdir, hep birlikte istersek her şeyi yapabiliriz. Tıpkı 100 yıl öncesinde olduğu gibi. Cumhurbaşkanımızın himayeleri için kendilerine minnettarız" diyerek duygularını dile getirdi.

UZMAR’ın römorkörlerinden muhteşem gösteri

UZMAR Dragon Bot Takımını yolcu eden UZMAR Denizciliğe ait Türk özel sektörünün en güçlü römorkörleri olan Altuğ-4 ve Anka-2 römorkörleri muhteşem bir görsel şölen sundu. 80 ve 85 ton kanca gücüne sahip römorkörlerin İstanbul Boğazı boyunca süren gösterileri ilgiyle izlendi.