0553 313 94 23

19. ETSİF Fuarı kapılarını açtı

658’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri Haftası kapsamında 19’uncusu düzenlenen Edirne Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Sanayi Fuarı kapılarını açtı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:32
19. ETSİF Fuarı kapılarını açtı

658’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri Haftası kapsamında 19’uncusu düzenlenen Edirne Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Sanayi Fuarı kapılarını açtı. ETSO Başkan Recep Zıpkınkurt, ilerleyen yıllarda Edirne’ye kapalı bir fuar merkezi kazandırmak istediklerini ifade ederken, Belediye Başkanı Recep Gürkan da her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) katkılarıyla Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ETSO) tarafından her yıl Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası’nda açılan Edirne Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Sanayi Fuarı (ETSİF) 19’uncu kez kapılarını açtı.


658’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri Haftası kapsamında bu yıl 19’uncusu düzenlenen fuarın açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) katkılarıyla ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ETSO) desteğiyle Renkly Fuarcılık tarafından düzenlenen ETSİF’te bu yıl çeşitli sektörlerden birçok firma yer alıyor.



“Edirne’ye kapalı fuar merkezi gerekiyor”


7 Temmuz Pazar günü akşamına kadar ziyaretçilere açık olacak fuarın açılışına Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt ile çok sayıda iş adamı ve konuk katıldı. ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt açılış konuşmasında, önümüzdeki yıllarda Edirne’ye kapalı bir fuar alanı kazandırmak istediklerini ifade etti.



“Her türlü desteğe hazırız”


Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise söz konusu fuar merkezi fikrini desteklediklerini ifade ederek, “Zıpkınkurt başkanımızın ifade ettiği, Edirne’de artık bir kapalı fuar merkezinin zamanı geldi, hatta geçti. Kuşkusuz Trakya Kalkınma Ajansı’ndan böyle bir proje yapılabilir. Elbetteki TOBB yönetiminin de buna katkıda bulunacağına inanıyorum. Biz belediye olarak bununla ilgili her türlü çalışmaya ve çözüm ortaklığa hazırız” diye konuştu.



“Tarımda teknoloji önemli”


Edirne Valisi Ekrem Canalp de medeniyetin başlangıcının tarımın başlangıcıyla beraber olduğuna dikkat çekerek, teknolojiyle daha da yenilikçi hamleler yapıldığına değindi. Canalp, “Şehirlerde ortaya çıkan sanayileşmeyle birlikte memleket ekonomisi bugün dünyanın en büyük 17’nci ekonomisi haline geldi. İlerideki ekonomik hedefleri ortaya çıkaracak en önemli şeylerden birisi de tarım. Tarımsal üründen katma değer elde edebildiğimiz derecede zenginiz. Bugün burada açacağımız aktivite de tam bu amaca hizmet ediyor. Mümkün mertebe tarımda belli teknolojileri en üst düzeyde kullanmak ve bunun yanında dünyada var olan yeni teknolojilerden haberdar olmak Trakya ve Edirne ekonomisine çok büyük katkılar sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.


Vali Canalp ve konuklar kurdele kesiminin ardından fuar alanındaki stantları gezerek firma yetkililerinden bilgi aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:32
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çizgiden tuvale yolculuk “dokunuşlar” sergisi
    1. Çizgiden tuvale yolculuk “dokunuşlar”..
    2. 2023 hedeflerine doğru Türkiye!
    3. Kars’ta trafik denetimleri sürüyor
    4. Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En..
    5. Kaza sonrası ortalık savaş alanına..
    6. Kök hücre nakli yapılan genç hayata..
    7. (Özel)Umre için biriktirdiği altınları..
    8. Atletizmde 1. Lig'e yükselme mücadelesi
    9. Trabzonspor sağlık kontrolünden geçti
    10. Polisten kaçarken takla attılar, o..
    11. Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 2..
    12. Beslenmeniz kronik ağrılarınızla..
    13. Zafer sarhoşluğu
    14. Dış ticaretin 3’te 2’si denizden
    15. Fenerbahçe yeni sol bekini..
    16. İzinsiz böcek ve kelebek yakalayan iki..
    17. Sivas’ta bakanlık onaylı hacamat
    18. Zeynep Bastık kimdir nereli ve kaç..
    19. Tır, sıkıştırdığı otomobili metrelerce..
    20. Asfalt yüklü kamyon devrildi, sürücü..
    21. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    22. (Özel) "Alo anneni öldürdüm"..
    23. Durmuş: Türkiye’nin liyakata ihtiyacı..
    24. Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül..
    25. Sinop’ta ayılar elektrik ve telefon..
    26. Kamyonetle çarpışan minibüs 3 araca..
    27. TÜED Başkanı İyiyürek: “Yetersiz zam..
    28. Galatasaray’da kombineler genel satışa..
    29. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gündemi..
    30. "Köpek memesi hastalığı, iltihaplı..
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”