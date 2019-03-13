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19 bin 19 fidanla ’100. Yıl Kurtuluş Ormanı’ oluşturulacak

Samsun Valisi Osman Kaymak, 21 Mart’ta kutlanacak olan Orman Haftası’nda, Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi’nde bulunan ve Samsun Orman İşletme Müdürlüğüne ait 20 hektarlık bir alanda 19 bin 19 fidanla "100.

13 Mart 2019 Çarşamba 12:39
19 bin 19 fidanla ’100. Yıl Kurtuluş Ormanı’ oluşturulacak

Samsun Valisi Osman Kaymak, 21 Mart’ta kutlanacak olan Orman Haftası’nda, Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi’nde bulunan ve Samsun Orman İşletme Müdürlüğüne ait 20 hektarlık bir alanda 19 bin 19 fidanla "100. Yıl Kurtuluş Ormanı"nın oluşturulacağını söyledi.


19 Mayıs 1919’un 100. yılı etkinlikleri kapsamında, 21 Mart’ta kutlanacak Orman Haftası’nda yapılacak etkinlikler hakkında Samsun Valisi Osman Kaymak başkanlığında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda faaliyetleri hakkında bilgi veren Amasya Orman Bölge Müdür Vekili Oktay Ayatay, Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olan Samsun’da 3 adet işletme müdürlüğü, 1 adet fidanlık müdürlüğü ve idari birimlere bağlı 36 adet işletme şefliğinin mevcut olduğunu söyledi. Hizmetleri 590 personelle yürüttüklerini ifade eden Ayatay, “2019 yılı içerisinde genç ormanlarımızda bakım yapmak üzere 13 bin 500 hektarlık sahada bakım çalışmalarımız yapılacaktır. Orman yollarının bakım ve tamiri için 2 bin 500 kilometrelik bir yolda yeni yol çalışmalarımız olacaktır. Ayrıca ilimizde bu yıl 82 orman köylüsüne ORKÖY kredisi desteği vereceğiz 2 buçuk milyon lira civarında. İlimizde ağaçlandırma ve erozyonla mücadele çalışmalarımız yapılacaktır. Diğer ormancılık faaliyetlerimiz de devam etmektedir” dedi.



“100. yılda 1919 kişiyle 19 bin 19 fidan dikiyoruz adı altında bir etkinlik gerçekleştirilecek”


Samsun Valisi Osman Kaymak ise, 19 Mayıs 1919’un 100. yıl etkinliklerinin tüm yurt sathında paylaşılması ve geleceğe kalıcı izler bırakmasını önemsediklerine dikkat çekerek, “Bu amaçla, Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Merkezi ve Samsun Orman İşletme Müdürlüğünün eşgüdümünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Samsun Fidanlık Müdürlüğü, Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, TEMA Vakfı, Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği (EKOBİD), Samsun Fotoğraf Sanatı Derneği (SAMFAD), Samsun Volkswagen Dayanışma Derneği (SAMWOS), Samsun Offroad Kulübü (SAMOFF), Samsun Türk Enduro Platformu ve 19 Mayıs İzcilik Kulübü Bilim Kolejinin işbirliğinde ‘100. Yılda 1919 kişiyle 19 bin 19 fidan dikiyoruz’ adı altında bir etkinlik gerçekleştirilecektir” diye konuştu.



“100. Yıl Kurtuluş Ormanı oluşturulacak”


21 Mart’ta kutlanacak olan Orman Haftası’nda, Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi’nde bulunan ve Samsun Orman İşletme Müdürlüğüne ait toplamda 20 hektarlık bir alanda 19 bin 19 fidandan oluşan 100. Yıl Kurtuluş Ormanı oluşturulacağı bilgisini veren Vali Kaymak, “Saat 14.00’te yaklaşık 1 kilometrelik doğa yürüyüşü ile başlayacak olan etkinlik, vosvos araç sergileri, Türk Enduro Platformu ve SAMOFF’un gösterileri, izci kampları, yürüyüş alanında kurulacak çeşitli sergilerle renklendirilecek. Toplam alanın 4 dönümlük kısmında oluşturulan ve ana etkinlik sahası olan Türkiye haritası formu alanında gerçekleşecek resmi tören ile devam edecektir. 81 ilimizin ayrı ayrı koordinatlarının belirlendiği alanda 81 ilimizden, ikişer gencimiz illerinden getirdiği topraklarla, Samsun, Amasya Erzurum ve Sivas noktaları başta olmak üzere fidanlarımızı dikeceğiz. 2 Mart’ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın şehrimizi teşrifleri anısına 100 fidan dikerek başlattığımız proje ile Samsun’un 100. yıl coşkusunu ortak dilimiz doğa ile bütünleşerek yaşayacağız” şeklinde konuştu.


Toplantıya ayrıca, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Samsun Orman İşletme Müdürü Celal Kanbur ve Samsun Orman Fidanlık Müdürü Ahmet Ulakan katıldı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:39
  1. doğa
  2. sergi
  3. fotoğraf

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