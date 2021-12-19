19 Aralık 1915: İngilizler’in Çanakkale’den Çekilmesi

19 Aralık 1915 gecesi İngilizler Çanakkale’yi boşalttılar. Çanakkale Harbi pek kanlı olmuştu. Bu harbe tümen komutanı olarak katılan bir Alman Generali Der ki: Avcı hendekleri birbirlerinden on metre mesafede bulunuyordu Bir noktada çarpışan taraflar üç metre mesafeden birbirinin gözünün içine bakıyorlardı. Cesetlerden siper yapılıyordu.

En ileri hattın sağ kanadında iki Türk askerinin denize karşı yani İngiliz zırhlılarına karşı perde olmak üzere üç cesedi birbirinin üstüne koyduklarını hatırlarım. Türkler bu sütrenin üzerine oturdular; ekmek zeytinlerini yediler. Toprağın her metresine yüz ölü veya yaralı isabet ediyor demekti. Her santimetreye bir adam.Düşman Çanakkale'den çekildikten sonra, bir avcı hendeğinin içinde, birbirine sıkı sıkıya sarsılmış dar hendeğin duvarına yaslanmış iki üniformalı iskelet bulundu.Bir Türk ve bir İngiliz askeri ki, göğüs göğüse savaşta, aynı anda bıçaklarını birbirinin kalbine saplamışlardı.Bütün savaşın ne kadar kıyasıya yapıldığını gösteren bir manzaraydı bu. (Erden,2003:204)

19 Aralık 1918: Adana’da İşgalcilere Karşı Milli Mücadelenin Başlatılması

Mehmet Doğan Adana’daki direnişin 19 Aralık 1918’de başladığını şöyle anlatır: Adana’da Fransız askerlerine karşı, Kara Hasan çetesi tarafından 19 Aralık 1918’de gösterildi. İlk kongre, İzmir Müdafa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti tarafından 17 Mart 1919’da toplandı. Kongre üyeleri arasında din adamları çoğunluktaydı. (Doğan,M,2005:45)