19 Aralık 1798: Mehmed Es’ad Yesârî'nin vefatı (Hattat)

Vücûdunun sağ tarafının yarısı felçli olarak İstanbul’da doğdu. Anadolu muhzırlarından Kara Mahmud Ağa’nın veya Meşihât Da’iresi dânişmendlerinden Kara Âbâdi Ahmed Efendi’nin oğlu olduğuna dair rivayetler varsa da, hangisinin doğru olduğu tespit edilememiştir. Dini ilimler tahsili gördüğü esnada, doğuştan gelen kusuruna ve sol tarafının da son derece güçsüz olmasına rağmen, hüsn-i hatta heves ederek sol eliyle yazı yazmaya çalıştığı ve ta’lik hattında “İmad-ı Rum” payesini elde edecek derecede hüner kazandığı için, eserlerine “Mehmed Es’ad Yesârî” ismiyle ketebe düşmüştür.







Rivayete göre dönemin namlı ta’lik-nüvislerinden Şeyhü’l-islâm Veliyüddîn Efendi’den ders almak istemiş, ancak “sağlamlar bitti, şimdi de solaklarla mı uğraşacağız?” diye geri çevrilmişti. Bunun üzerine Dedezâde Seyyid Mehmed Said Efendi’den meşk almaya başlayarak, hâlen Topkapı Sarayı Müzesi’nde (Güzel Yazılar, no. 324/95) bulunan kıt‘a ile H. 1167/M. 1754’de icâzet aldı. Hocasının tavsiyesi üzerine zamanın önde gelen ta’lik-nüvislerinden Kâtibzâde Mehmed Ref‘i ve İsmâ’il Refîk efendilerden de ders görerek, her ikisinden de ayrı ayrı icâzet aldı.



Eğitimini tamamladıktan sonra Sultan 3. Osmân’ın huzurunda yazı yazarak, 40 kuruş ihsânla kuzat zümresine alındı. Bir müddet kadılık yaptıktan sonra, yazıdaki şöhreti artması ile Sultan 3. Mustafa tarafından Enderûn-ı Hümâyûn’un hatt-ı ta’lik muallimliğine tayin edildi. Takdir görmeğe başladığı bu dönem, Türk ta’lik hattının inkişâfındaki en büyük hizmeti gerçekleştirdiği dönem oldu ve oğlu tarafından tekemmül ettirilecek olan üslubunu ortaya çıkarmaya başladı.



Özellikle Sultan Abdülhamid dönemdeki çalışmaları ile İran’a özgü bir yazı türü olan ve İmadü’l-haseni tarafından zirveye taşınan ta’lik hattını, Türk zevkine uygun olarak kendine özgü şivesi ile yazmaya başlayan Mehmed Es’ad Yesârî, bu yazı türünün Anadolu’daki en büyük temsilcisi haline gelerek, “İmad-ı Rum” lakabı ile anılmaya başlandı.



Şöhreti ile birlikte itibarı da artıyordu. Bir rivayete nazaran oğlu ile birlikte Hac’ca gitmeye niyetlenen Mehmed Es’ad Yesârî’yi taltif etmek için Sultan 3. Selim, tecdiden inşâ olunan edilmekte olan Aynalıkavak Kasrı’na Şeyh Gâlib’in bir kasidesini yazmasını istemiş, mukabilinde de mükâfât olarak 12.500 kuruş yolluk ihsân etmişti. Bunun üzerine H. 1206/M. 1791’de de oğlu Mustafa İzzet Efendi ile beraber farizâ-i Hac’cı ifâ eden Mehmed Es’ad Yesârî’nin yazdığı kitâbe, bugün Aynalıkavak Kasrı’nın bir odasında hâlen görülebilmektedir.

Döndükten sonra daha ziyade talebe yetiştirmekle meşgul olan Mehmed Es’ad Yesârî, 1798’de vefât etti. Fâtih’ten Âşık Paşa’ya giden Gelenbevî Caddesi’nin sol tarafında, Tûtî Abdüllatîf Efendi’nin yanına defnolunduysa da, yol genişletme çalışması yapılırken ortada kalan mezartaşları Fâtih Türbesi hazîresine nakledilmiştir.