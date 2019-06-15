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19. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali

Kortej yürüyüşüyle başlayan festivalde Bülent Ersoy, Ajda Pekkan ve Yalın sahneye çıkacak

15 Haziran 2019 Cumartesi 21:28
19. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Kaymakam Vekili Gazipaşa Kaymakamı Ali Sakar ve vatandaşların katılımıyla, Atatürk anıtı önünden başlayarak kortej yürüyüşü yapıldı.

Yörük göçünü tasvir etmek için bazı vatandaşların deve üzerinde yöresel kıyafetlerle katıldığı yürüyüşte, kardeş şehirlerden gelen heyetler, okulların halkoyunu ve gösteri gruplarıyla mehteran takımı yer aldı.

Yücel, Rıhtım Caddesi'nde sona eren kortej yürüyüşünün ardından yaptığı konuşmada, 19. yılını kutlayan festivalin, birçok medeniyetin izlerini taşıdığını söyledi.

Alanya'nın yerlisi ve yabancısıyla kültürlerin buluşma noktası olduğunu, farklı dilden, dinden insanların ilçede huzur ve barış içinde yaşadığını belirten Yücel, "Festivalimiz, birlik ve beraberliğin, dayanışma ve kaynaşmanın, huzurun ve barışın simgesi olmuştur. Kapsamlı etkinlikleri ve katılım yoğunluğuyla bölgenin en büyük sanat festivali olan, Alanyamızın tanıtımına önemli katkı sağlayan Uluslararası Turizm ve Sanat Festivalimiz ile dolu dolu 3 gün yaşanacağına inanıyorum." dedi.

Festival ile Osmanlı ve Selçuklu medeniyetlerine ev sahipliği yapan Alanya'nın tarihi ve kültürel değerlerini gün yüzüne çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Yücel, kardeş şehirlerden gelen heyetlerin katılımıyla, hem şehrin adını tüm dünyaya duyuracaklarını hem de kardeş şehirlerle aralarındaki dostluk ve iş birliğini güçlendireceklerini kaydetti.

Yücel'in konuşmasının ardından Antalya Olgunlaşma Enstitüsünün hazırladığı "Osmanlı'dan Esintiler" defilesi yapıldı.

Kültür, sanat, yemek ve sergi standlarının açıldığı festival 17 Haziran'a kadar devam edecek.

Festivalde bu akşam Bülent Ersoy, yarın Pascal Nouma ve Yalın, üçüncü gün de Ajda Pekkan sahneye çıkacak.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 21:28
  1. Alanya
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  4. Yürüyüş

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