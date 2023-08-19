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Tarih 19 Ağustos 2019: Yazar/Devlet Adamı A. Halûk Dursun'un vefatı
Tarih

19 Ağustos 2019: Yazar/Devlet Adamı A. Halûk Dursun'un vefatı

Yeniakit Publisher
2023-08-19 06:07:00 -
19 Ağustos 2019: Yazar/Devlet Adamı A. Halûk Dursun'un vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Yazar/Devlet Adamı A. Halûk Dursun'u hayırla yâd ediyoruz.

1957 yılında Hereke’de doğdu. Galatasaray Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Son Çağ ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kürsüsünü bitirerek akademik hayata Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde asistan olarak başladı. Marmara Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktorasını Yakın Çağ Tarihi Anabilim dalında tamamladı. Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi sahasında tarih doçenti, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Yakın Çağ Tarihi Ana Bilim Dalında profesör oldu. Akademik çalışmaları yanında kamusal alanda da önemli faaliyetleri bulunan Dursun, İBB Kültür A. Ş. Genel Müdür Danışmanı olarak Miniatürk Projesi’nin hazırlanmasında görev aldı.



İçişleri Bakanlığınca Türkiye ve Otomobil Kurumunun Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Dursun, 2005-2006 ve 2011 tarihlerinde aynı kurumda başkan vekili olarak görev yaptı. 2007 yılında İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü vekili olarak görev yaptı. 2006-2012 yılları arasında Ayasofya Müzesi Başkanlığını yürüten Dursun, 2009-2011 yıllarında Ayasofya Müzesi Müdürlüğü görevini de üstlendi. 2012 Temmuz ayı itibarıyla getirildiği Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü görevini 2014 ortalarına kadar sürdürdü. A. Halûk Dursun, Ayasofya ve Topkapı Müzesi’ndeki görevlerinde de birçok etkinlik ve düzenlemeye imza attı, tarihi yapıların kültürel ve tarihsel dokusunu ön plana çıkaran çalışmalara ağırlık verdi.



2012-2014 yılları arasında İstanbul Topkapı Sarayını Sevenler Derneği Başkanlığı görevine seçildi. A. Halûk Dursun, Temmuz 2014’te T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı, Nisan 2016’da emekliliğini isteyerek görevinden ayrıldı. 26 Nisan 2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyeliğine atandı. 21 Temmuz 2018 tarihli 30485 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2018/24 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı görevine tayin oldu.

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