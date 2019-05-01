"19. Afyonkarahisar Caz Müzik Festivali" başladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Hüseyin Başkadem'in genel sanat yönetmenliğini üstlendiği, "19. Afyonkarahisar Caz Müzik Festivali" müzikseverlerle buluştu.

NG Afyon'un ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğin açılış konserine konuk olan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, geçen ay düzenlenen "18. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali"nin yanı sıra fuarlar ve kültürel aktivitelerle şehrin dopdolu bir nisan ayı geçirdiğini söyledi.

Tutulmaz, bu yıl on dokuzuncusu düzenlenen "Caz Müzik Festivali"nin Afyonkarahisar'a artı bir değer kattığının altını çizerek, "Bu tür etkinliklere Valilik olarak destek verirken tek gayemiz ilimizin marka değerini yükseltmek, kültürün ve turizmin merkezi haline getirmektir." dedi.

Festival gibi uzun yıllardır devam eden etkinliklerin kalıcı hale getirilmesi adına kurumsallaşması gerektiğine dikkati çeken Tutulmaz, şöyle devam etti:

"Bu festival de ağır ağır kurumsallaşma yönünde ilerliyor. Zaten 19 yıldır devam etkinliğin bundan sonra kalıcı olması artık bir zorunluluktur. Bu konuya gerek çevremiz, gerek biz idareciler olarak, gereken dersleri yeterince vermeye çalışmalıyız ki, festival gibi etkinlikler daha nice 19'ları görsün. İlimizin marka değerini arttıracak bu tür etkinliklerin her zaman yanındayız."





- "(Festival) benim değil, Afyon'un mucizesidir"

Açılışta konuşma yapan festivalin genel sanat yönetmeni Hüseyin Başkadem ise etkinliği bir mucize olarak değerlendirerek, "Bu festival benim değil, Afyon'un mucizesidir. Çünkü festivale aklınıza gelmeyecek herkesin bir desteği var. Her işin bir lokomotifi olur. Ben sadece sorumluluğu Afyon'a olan sevgimden, bizi buraya bağlayan köklerimden aldım." diye konuştu.

Bu etkinliklerle gençlere örnek olmaya çalıştıklarını dile getiren Başkadem, bu yıldan itibaren caz festivaline Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin (Zorlu PSM) de destek vermeye başladığını söyledi.

Zorlu PSM'nin destekleriyle gelecek yıl Afyonkarahisar Caz Müzik Festivali'ne dünyanın önemli caz sanatçılarının konuk olacağını aktaran Başkadem, şunları kaydetti:

"Dünyaca ünlü 2 caz sanatçısı gelecek yıl eğer Afyon'a gelirse, festivalin 19 yıldır amacı, hayali buydu zaten. Bundan sonra bu festival bir hafta değil, 20 günlere belki bir aya yayılacak ve paket programlarla turizm şehri olmaya aday olan Afyon, kültür turizmine başlayacak."

Festivalin açılış konserinde ise Çekya'dan gelen Barbora Sediva solist olarak yer alırken, genç sanatçıya şefliğini Kemal Günüç'ün üstlendiği Ankara Büyükşehir Kent Orkestrası eşlik etti.

Festival kapsamında ayrıca besteci Prof. Dr. Hasan Uçarsu, sanatçı Ali Yılmaz, yazar ve şair Metin Celal, iletişim uzmanı Fatmanur Erdoğan, fotoğraf sanatçıları Eda Yiğit, Gülhan Kırdı İncedere, Orhan Cem Çetin, Nadir Ede ve Levent Öğet okul etkinliklerinde öğrencilerle bir araya gelecek.



Sokak konserlerinin de yer alacağı festival, 5 Mayıs'ta sona erecek.