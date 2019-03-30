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183 aydır devam eden mevlit

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliği tarafından şehitler için 183’üncü Mevlid-i Şerif okutuldu.

30 Mart 2019 Cumartesi 14:42
183 aydır devam eden mevlit

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliği tarafından şehitler için 183’üncü Mevlid-i Şerif okutuldu.


EMŞAV tarafından geleneksel olarak her ayın son haftası cumartesi günü şehitler için okutulan mevlidin bu ay 183’üncüsü gerçekleştirildi. Fuar içindeki EMŞAV Temsilciliği’ndeki mevlitte okunan Kur’an-ı Kerim, mart ayı şehitleri Halis Karaoğlu, Avni Şener, Mehmet Muştalı, Nurettin Cinsoy ve bütün şehitlerin ruhlarına hediye edildi.


Programda konuşan EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, “Her ayın son haftasının cumartesi günü aziz şehitlerimizi anma programı yapıyoruz. Bu ay da 183’üncü anma programını gerçekleştirdik. Şehit ailelerimiz programımıza yoğun ilgi gösterdi. 183 aydır hiç ara vermeden anma programını gerçekleştiriyoruz. Bütün amacımız, Allah rızası için şehitlerimizi anmak ve yakınlarının acısını paylaşmaktır. Bundan sonraki aylarda da programımıza devam etmek istiyoruz” dedi.


Programa ayrıca Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, eşi Azize Yavuz, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Samsun Şube Başkanı Sadık Aydın ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 14:42
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