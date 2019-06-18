180 yıllık onuru şehit aileleriyle paylaştılar Manisa’nın Sarıgöl İlçesinde Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180.

Manisa’nın Sarıgöl İlçesinde Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Jandarma ekipleri 180. yılın anısına ilçedeki şehit ailelerini ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Jandarma Teşkilatının 180. yılı etkinlikleri kapsamında Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı Sarıgöl’deki, tüm şehit ailelerini çiçeklerle ziyaret ederek Jandarmanın 180. yılını birlikte kutlamanın gururunu yaşadı. Şehit aileleri Jandarmanın kuruluş yıl dönümünü birlikte kutlamalarının kendilerini oldukça memnun ettiğini dile getirerek ziyarete gelen jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanı J. Kd. Başçavuş Arif Çelik ve beraberindekiler daha sonra Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç’ı makamında ziyaret etti. Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, "Ülkemizin asayişini ve güvenliğini sağlayan jandarmamızın kuruluşun 180. yılını candan kutlarım. Fedakarca görevini yapan tüm personelimize başarılar dilerim." dedi.

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