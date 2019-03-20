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180. yılda 180 bin fidan

Tüm yurtta olduğu gibi Ordu’nun Ünye ilçesinde de Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 180’inci yıl dönümü nedeniyle asker ve öğrenciler bir araya gelerek çam fidanı dikti.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:57
180. yılda 180 bin fidan

Tüm yurtta olduğu gibi Ordu’nun Ünye ilçesinde de Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 180’inci yıl dönümü nedeniyle asker ve öğrenciler bir araya gelerek çam fidanı dikti.


Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 180’inci yıl dönümü nedeniyle, Sahilköy Mahallesi Çınarsuyu mevkisinde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı’na ait Hatıra Ormanı’nda fidan dikim etkinliği düzenlendi.


Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 180’inci yılı nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığı tarafından tüm yurtta aynı anda 180 bin fidan dikimi gerçekleştiriliyor. Bizler de bugün jandarma personellerimizle beraber 180 fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Ülkemizin iç güvenliği ve yurt savunmasında önemli bir görev üstlenen jandarma personelimizin 180. yılını tebrik ediyorum" dedi.


Orman İşletme Müdürlüğü ile ortak yapılan programda konuşan Ünye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Esat Can Öztürk, "Jandarma Teşkilatımızın kuruluşunun 180. yılında Türkiye genelinde 180 bin fidan dikiliyor. Biz de Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı olarak hatıra ormanımıza 180 adet çam fidanı dikeceğiz. Etkinliğimize katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Jandarmamız Türkiye’nin her yerinde görev yapıyor ve görev yaptığı her yerde özellikle ağaçlandırmaya önem veriyor. Bütün jandarma birliklerinin önü ve çevresi ağaçlıktır. Yeşili korumak ve önem vermek bizim görevlerimiz arasında da yer alıyor. Bu nedenle biz her gittiğimiz yerde ormanlarımızı koruyoruz. Yeşili koruyalım diyorum" diye konuştu.


Etkinliğe ayrıca, Garnizon Komutanı Bünyamin Dönmez, Ünye Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Emniyet Müdürü Ahmet Aksu, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Etkinliğe katılan öğrenciler, jandarma personeli ile birlikte 180 fidanı toprakla buluşturdu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:57
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