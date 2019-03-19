180. Yıl Futbol Turnuvası Orman Genel Müdürlüğü’nün 180.

Orman Genel Müdürlüğü’nün 180. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen futbol turnuvasında Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ile Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü takımları karşılaştı.

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünü temsil eden Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Salepspor ile Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğünü temsil eden Menengiçspor karşı karşıya geldi. Dostane ve centilmenlik içerisinde geçen karşılaşmayı Salepspor 6-3 kazandı. Çok sayıda kurum personelinin izlediği karşılaşmada galip gelen Salepspor, diğer karşılaşmanın galibi Erzurum OBM’yi temsil eden takım ile karşılaşmaya hak kazandı.

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