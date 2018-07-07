18. yüzyıl İngiltere’sinde ebeveynlik ve çocukların durumunun Osmanlı’ya dair düşündürdükleri

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BBC History’de yer alan yeni makalelerden birinde, 18. Yüzyıl İngiltere’sinde çocuklara dair bazı meselelerin anlatılıp dikkat celp edici malumatına verildi. Cambridge Üniversitesinden Dr. Elizabeth Foyster tarafından kaleme alınan makalenin sadeleştirilmiş bir özeti aşağıda verilip, verilen bilgiler bir kısım kimselerin Osmanlı’ya dair itham ve düşünceleri ile birlikte değerlendirilerek çıkarımlarda bulunulmuştur.

MAKALENİN SADELEŞTİRİLMİŞ ÖZETİ- (YAN BAŞLIKLAR MÜTERCİME AİTTİR)

18. Yüzyılda doğum yapmak yüksek olum oranı, şahlanmış ticarileşme, yabancı tehlike olan bir mayın sahasına girmekti. Doğuma hazırlanan kadınlar 18. yüzyılda alabilecekleri her tür manevi desteğe muhtaçtılar ve asırlar boyunca destek müstesna şekilde tek cinsiyetten geldi. Tudor ve Stuart devirlerinde doğum odası yalnız kadın bölgesiydi, cesaret ve tavsiye veren kadın akraba, arkadaş ve komşular doldururdu. Baba hiçbir yerde görünmezdi, odaya girmekten men edilirdi.

Ancak 18. Yüzyılda bu geleneksel kadın kalesi erkek ebeler tarafından bozuldu. William Smellie (1697-1763) yeni jenerasyonun en etkilisiydi. Diş çekim pensesi kullanırdı.

Diş çekim pensesi birçok anne ve bebeğin hayatını kurtarıyorsa da “Complete Practice of Midwifery” (1737) yazarı Saray Stone gibi ebeler bunun hakkında şüpheli olup enfeksiyon geçirmekle eleştiriyordu. Ayrıca erkekleri motive eden unsurlar hakkında da şüpheci olup odada olmalarına çok sinirlenenleri vardı. Çocuk yetiştirmede yüksek olum oranları stresli ve sıklıkla trajik tecrübe yaptı. Çocuk ölüm oranları şimdikinden 18. Yüzyılda çok daha fazlaydı. İlk doğum günlerinde bebeklerin 4'te 1'inin öldüğü tahmin edilmektedir. Emzirmenin çocuğun sağlığı için iyi olduğuna inanılırdı ve birçok kadın kendi çocuğunu emzirmeye arzuluydu.

Annelik ful-time sosyal sorumluluk olup yeni nesli faziletli yetiştirme işiydi. Yazar bu noktada bir papazın kadınlara 2 cilt vaaz kitabından nakil yapmaktadır.

ÇOCUKLARI İYİ GİYDİRMEK ÖLDÜRÜLMESİNE YOL AÇABİLİYORDU!

Çocukluğun ticarileşmesi 18. Yüzyıla tarihlenebilir, para harcamaya adeta sosyal baskı vardı. 18. yüzyıl İngiliz toplumu endüstrileşmeye doğru yarıştaydı ve bu yapılıp pazarlanan oyuncaklarla yansıtılmaktaydı. Gazete reklamları ve uzmanların ticaret kartları ebeveynleri yeni satın alınacak şeylerle bombardıman ediyordu. Fakat en iyi kıyafetlerle giydirmekse kaçırılmak ve kıyafetlerinden soyulmak riski satın alabiliyordu. Londra'da 1818'de Chancery Lane'de bir tefeci dükkânı yanında geçiş yolunda bir 19 aylık "buz gibi ölü" bulundu. (The Times çocuğun üstündekilerin soyulduğunu rapor ediyordu). Devir çocukları bu tip suçlardan ötürü pek şüphe yok ki yabancılarla konuşmanın tehlikeleri hakkında uyarılıyorlardı.

John Newberry pazarlama numaralarında öncüydü, bestseller kitap yazdı 1744’te, hediyelerle veriyordu; oğlan için top ve kız için iğne yastığı (iğnelik). Bunla birlikte ebeveynlerin çocuğun yetişkinliğe hazırlanmasını istediğini biliyordu. Bu yüzden kitabı sadece eğitici değildi aynı zamanda öğreticiydi. Devrin ebeveynlerinden çocuklarındaki iç iyiliği dışarı çıkarması bekleniyordu.

GEÇMİŞ ASIRLARDA DERHAL DAYAĞA BAŞVURULURKEN 18. ASIRDA BİRAZ ŞEFKAT EDİNMİŞLER

John Locke ve Rousseau'nun çalışmaları devir insanları çocukluk algısında önemli etki sahibiydi. Locke çocuğu beyaz kâğıt yahut muma benzetip istedikleri şekli verebileceklerini söylüyordu.

Rousseau ise 1 asır önceki dinî yazarların aksine çocukların iç iyilikle doğduğunu savunuyordu. Locke eğitimlerine daha çok önem veriyordu. Karşılaştığımız 10 adamdan 9 u iyi veya kötü, faydalı veya değil, eğitimleri ile öylelerdir ona göre.

Aydınlanma filozofları en küçük çocuğun bile akletme kabiliyeti olduğuna inandı. Buna göre bu yaşta ailede temel doğru ve yanlışları, okuma yazmayı öğretme başlardı. Ebeveynler çocuklarını nasıl disipline edeceklerini de öğrenmeliydi. Evvelki yüzyıllarda derhal dayağa başvurulurdu. Georgian devrinde, daha affedici olup iyi tavırlarda ödüllendirmeye gidilir oldu. Ebeveynler evlatlarına otokontrol sağlama talimi gördü. Ne kadar kötü davranırlarsa davransınlar ebeveynler için sakin kalmak esastı. (Yazar bu noktada, Protestan William Thompson eserinde bazı ebeveynleri böyle durmamaktan tenkit ettiğini ifadeyle onun satırlarını aktarmaktadır.)

13 YAŞINA GELEN ÇOCUK İŞ BULUP ÇALIŞMAK ZORUNDAYDI, BU SEBEPLE ÖLÜRLERDİ

İngilizlerin “Georgian” diye andığı bu devrin çocuklarının çoğu 13 yaşına geldi mi ayrılıp iş bulmak zorundaydı. Yuvadan uçtuklarında gençliklerine devir çocukları güçlükle ulaşabilirdi.

Bu şüphesiz çoğu için acı verici bir tecrübeydi. 11-13 yaş arası çalışmaya başlarlardı. Kırsal yerlerde aile birlikte çalışırlardı genellikle. Evde uzun kalanların kadınsı yetiştiğini söylerlerdi. 1748'de William Cadogan rekabetle oğlanların sertleşmesinin daha iyi olduğunu yazdı. O ayrıca, evde hoşgörülü annesiyle oturana "cılız böcek" teşbih ve tahkirinde bulunmuştur. Üst sınıf kızları, evlilikleri için evde eğitim görürlerdi. Hesap ve okuma yazma öğretilirdi ailelerinin işlerine yardım için.

William Fleetwood adlı devrin bir başka yazarı ise çocukların kendi kararlarını almada daha özgür olmaları gerektiğini savunmuştur. Fleetwood ayrıca, çocukluğun ardından duygusal ve ekonomik destek verilmesi gerektiğini de savunur. Boşanma olursa torunların bakımını üstlenmeyi önerirlerdi.

SONUÇ

18. yüzyıl bir yanda İngilizlerin zirve, diğer yanda Osmanlıların ise en kötü asrı olan 19. yüzyıldan hemen evvelki dönem olmasıyla ayrı bir mana ifade etmektedir. Kimilerince Batı hemen her konuda inkişaf edip ilerlerken Osmanlı’nın devamlı yerinde sayıp hatta gerilediği, aynen Batının yolunu takip etmesi icap ettiği daimi surette söylenegelmiştir. Halbuki, İngiliz tarihçinin makalesi bağlamında mevzuyu düşünürsek;

1- Batılıların devir içinde “yükseldikleri” birtakım nokta ve fikirler, esasen onlardan asırlar evvel Osmanlı’nın da zihin ve ruh dünyasının esasına şekil veren İslam din ve medeniyeti içerisinde muhkem surette yer almaktaydı. Nitekim makalede çocukların derhal pataklanmaması, boşanma durumunda bakımlarına ailenin diğer üyelerince destek olunması gibi fikirlerin yeni olarak neşv ü nema bulduğu kaydedilmiştir. Oysa İslam medeniyetinde bu asırlar evvelden sübut bulmuştur. Nitekim Osmanlı devir şeriyye sicilleri incelendiğinde, bakıma muhtaç çocuklara onlarca vakada kadı tarafından, akrabaları içinde durumu müsait kim ise onun sorumluluğunda günlük para bağlandığına dair misaller görülmektedir. Çocuğa şefkatli muamele ile eğitimi hususunda ise pek çok hadis-i şerif ve başta Peygamberimiz olmak üzere İslam’ın yüce ve mümtaz şahsiyetlerinin örnekleri eserleri doldurmuştur.

2- Çocuklarını iyi giydirmenin katledilmelerine yol açabildiği, kısacası bu denli sefihlik ve vahşiliğin insanlara kıyafet giyip giydirmede bile korku verecek şekilde bulunduğu yerlerin sosyal “refah” ve yaşantısının “aydınlık” fakat Osmanlıların “karanlık” olarak lanse edilmesi problemi de tarifi kabil olmayacak şekilde ortadadır. Böylece Osmanlıların içinde yaşanan sosyal düzeni bozucu ve halkın huzurunu kaçıran suç ve vukuatın, onların zihniyetlerinden mütevellit ve onlara has bir şey ilan edilerek “Osmanlı kimliği” için saldırı malzemesine çevirmek de şu durumda çok ciddiyetsiz ve hilaf-ı hakikat bir yaklaşımdır. İşte tarihçilerin kaydettiği üzere, “aydınlanan” (?!) Batılı toplumlarda da bunlar, ve hatta Osmanlı’da pek görülmeyen rezalet ve suçlar ciddi surette yer almaktaydı.

3- Osmanlılarda günümüz için erken olan evlendirme yaşı gibi hususlara takılarak bunu bilhassa kız çocukları üzerinden düşünüp kızlara değer vermeme, cahillik ve duygusuzluk gibi ithamkâr ve aşağılar tavırla hücum malzemesi yapmaya kalkanların, aslında bu ithamların muhataplarının belki de kendileri olduğunu göstermektedirler. Mevzunun kendi içindeki birtakım veçhe ve izahları bir yana, bahse konu makale bağlamında dikkat edilmesi gereken şudur: İngiliz tarihçinin -kız, erkek ayırt edilmeden- kaydettiği pek dikkat çekici bir bilgi de, 11-13 yaş arasında çocukların çalışmak zorunda olduğu, çalışmayanların tahkir edilebildiği ve hatta bu çalışma şeraiti dolayısıyla da pek çoğunun öldüğüdür! Açıkça görüldüğü üzere, tarihi bir meseleyi vuku bulduğu devrin şartları içinde değerlendirmek lazım gelir. Devir dünyasında bizim için bugün pek küçük ve erken olarak görülen şeyler o zamanda o insanlar için öyle olmayabilmektedir.