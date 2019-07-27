0553 313 94 23

18 yıldık işletmesi gözlerinin önünde yok oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaşanan sel felaketinde 18 yıllık iş yeri gözleri önünde yok olan 74 yaşındaki Kaniye Bayraktar, “20 dakika daha uyanmasaydım sel beni de alıp götürecekti” diye konuştu.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:28
18 yıldık işletmesi gözlerinin önünde yok oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaşanan sel felaketinde 18 yıllık iş yeri gözleri önünde yok olan 74 yaşındaki Kaniye Bayraktar, “20 dakika daha uyanmasaydım sel beni de alıp götürecekti” diye konuştu.


Düzce’de 18 Temmuz tarihinde yaşanan sel ve su baskınları bir çok iş yerini tahrip etti. Yaşanan sel ve su baskınında Akçakoca İlçesi Cumayanı Mesire alanında işletmecilik yapan 74 yaşındaki Kaniye Bayraktar’ın 18 yıl önce kurduğu işletmesi de sulara kapıldı, büyük tahribata uğradı. Harabe haline gelen tesis selin getirdiği çamurlardan itfaiye ekiplerinin yardımıyla temizlendi.


Bölgenin yardımsever teyzesi olarak tanınan tesis sahibi Kaniye Bayraktar çok zor duruda olduğunu tek amacının yetimleri okutmak olduğunu belirterek, “Sabah 07.30’da olay oldu. Uyandığımda restoranın üstüne kadar çıkmıştı sel, 20 dakika daha uyanmasaydım beni de alıp götürecekti. Allah’a şükürler olsun canımı bana bağışladı ama bütün tesisim her şeyim mahvoldu. Çok zor durumdayım. Yardımseverlerden yardım bekliyorum. Tek başıma işletiyorum. Benim yetimlerim var, yetimlerin için çabalıyorum. Onları okutmaya çalışıyorum ama Allah’ın takdiri başıma bu olay geldi” diye konuştu.


Hasar tespit çalışmaları tamamlanan tesiste büyük maddi hasar meydana gelirken yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KKTC’de ’’Batı Nil Virüsü’’ alarmı
    1. KKTC’de ’’Batı Nil Virüsü’’ alarmı
    2. Gürpınar’da hasat zamanı
    3. Büyükçekmece festivalinde “Barış ve..
    4. Üniversite adaylarına 'Üni-Veri' hizmeti
    5. Beytüşşebaplı öğrenci Şırnak birincisi..
    6. İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik..
    7. Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında İl..
    8. Domates yüklü kamyonetle otomobil..
    9. Otomobil tamirhaneye daldı: 2 yaralı
    10. Ege’ye devasa tema park geliyor
    11. Kahramanmaraş'ta otomobil tamirhaneye..
    12. YKS birincisi, Cerrahpaşa Tıp..
    13. Tarımın sektörünün sorunları..
    14. (Özel) Meme kanseri erkeklerde de..
    15. "Etnospor tecrübemizi beklenti olmadan..
    16. Sporculardan AVM’lerde gösteri
    17. F-35 şantajına Boeing resti
    18. Pençe Harekatı'nda terör örgütünün..
    19. NASA'nın TESS uydusu keşif görevinin..
    20. Köpekler ve drone’la arama çalışmaları..
    21. (Özel) İstanbul’daki narkotik..
    22. (Özel) Gürcistan’da Borçalı Türkleri,..
    23. Op.Dr. Volkan Kahya: “Yaz aylarında..
    24. Meclis Başkanı acıya ortak oldu,..
    25. Bahçede alkol tüketme kavgası..
    26. İzmit sanatla buluşuyor
    27. Kocaeli’nin doğa sporları merkezi,..
    28. (Özel) Emniyet sürücüleri sloganla..
    29. Striort ile vücut çatlaklarına son
    30. Tacikistan ekonomisi ilk yarıda yüzde..
    CHP’liler birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu
    CHP’liler birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    Mimar Sinan'ın yaptığı cami, minaresi yıkılarak kiliseye çevrildi
    Mimar Sinan'ın yaptığı cami, minaresi yıkılarak kiliseye çevrildi
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz