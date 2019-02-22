18 yaşını dolduran kan bağışına koşuyor

Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Adana Gençlik Merkezi’nin gençleri Merkez Müdürü Mehmet Tosun öncülüğünde kan bağışı seferberliği başlattı.

Kızılay Adana Şubesi ve Gençlik Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, merkeze devam eden, 18 yaşını dolduran ve kan vermesinde sağlık yönünden hiçbir sakınca bulunmayan gençler, yapılan rutin kan tahlillerinin ardından kan bağışında bulundular.

Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, bugüne kadar tam 53 kez kan bağışı yapan Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Tosun’un, merkezden faydalanan gençlere de rol model olduğunu belirterek, kendisine teşekkür belgesi sundu.

Kan vermenin önemine dikkati çeken Başkan Saygılı, Gençlik Merkezi’nin başlattığı kan bağışı seferberliğinin son derece anlamlı bir insanı davranış olduğunu belirterek, “Bu konuda öncülük eden Mehmet Tosun beyefendiyi kutluyorum. Buradan faydalanan pırıl pırıl gençlerimiz var. İnanıyorum ki kan vermeyi alışkanlık haline getirerek, bir can kurtarmaya vesile olacaklardır. 18 yaşını dolduracaklarını da ilk iş olarak kan bağışı yapacaklarına inanıyorum” dedi.

Kızılay’a 53 kez kan bağışında bulunan velilerden Metin Selekoğlu da kan bağışı etkinliğine katılarak gençlere rol model oldu.

Gençlik Merkezi liderleri ve 18 yaşını dolduran gençlerin kan bağışları Kızılay’ın gezici bağış aracı ile yapılarak, hastanelerde kan bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere muhafaza altına alındı.