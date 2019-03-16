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18 yaşından küçük Afganistanlı uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı

İstanbul’da, uyuşturucu satarken mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalanan 15 yaşındaki Afganistan kökenli şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

16 Mart 2019 Cumartesi 11:04
18 yaşından küçük Afganistanlı uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı

İstanbul’da, uyuşturucu satarken mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalanan 15 yaşındaki Afganistan kökenli şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Alınan bilgiye göre; kamuoyunda ‘gece kartalları’ olarak lanse edilen mahalle bekçileri, ilk olarak 25 Şubat tarihinde Fatih’te devriye görevi sırasında ‘torbacı’ diye tabir edilen bir sokak satıcısını suçüstü yakaladı.


İddiaya göre, Kalenderhane Mahallesi ve Molla Gürani Mahallesinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen Afganistan uyruklu H.A. isimli yaşı küçük şahıs ve Cezayir uyruklu A.G. (21) isimli erkek şahıs ile uyuşturucu madde satın aldıkları belirlenen T.T. (76) ve Cezayir uyruklu B.N. (26) isimli erkek şahıslar bekçiler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve H.A. isimli şahsın uyuşturucuyu temin ettiği belirlenen Demirtaş Mahallesindeki evinde yapılan aramalarda ise 298,79 gram uyuşturucu madde, 20 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 545 TL ve 6 dolar para, 1 cep telefonu ve 1 dürbün ele geçirildi.


Yakalanan şüphelilerden H.A. ve A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından 26 Şubat tarihinde adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.


Aynı soruşturma kapsamında yakalanan T.T. ve B.N. isimli şahıslar ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:04
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