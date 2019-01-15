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Yoğun bakımdaki lise öğrencisi Cemile yaşam mücadelesini kaybetti!

Aydın’ın Efeler ilçesinde okula giderken aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki Cemile Vural, yoğun bakımda tutulduğu hastanede hayatını kaybetti.

15 Ocak 2019 Salı 10:37
Yoğun bakımdaki lise öğrencisi Cemile yaşam mücadelesini kaybetti!

Kaza, Ata Mahallesi Doğu Çevre Bulvarı’nda geçen hafta meydana gelmişti. Lise öğrencisi Cemile Vural, okula gitmek için evden çıkmıştı. Yolun karşısına geçmeye çalışan Vural’a, E. G.’nin (26) kullandığı 09 FJ 717 plakalı hafif ticari araç çarpmıştı.

Yaşam savaşını kaybetti

Kazada ağır yaralanan ve Aydın Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Bölümünde tedavi altına alınan genç kız bir haftalık yaşam mücadelesini kaybederek, hayata gözlerini yumdu. Genç kızın ölümü ailesini, yakınlarını ve arkadaşlarını yasa boğdu.

Cemile Vural’ın cenazesi bugün Tepecik Mahallesi, Tepecik Camii’inde kılınacak olan cenaze namazının ardından Mahalle mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 10:37
  1. Aydın
  2. Cemile Vural

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