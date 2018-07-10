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Berke Özer Fenerle anlaştı 18 yaşındaki Altınordu kalecisi Berke Özer kimdir?

Fenerbahçe, Altınordu'da kalecilik yapan 2000 doğumlu Berke Özer'le 1 yıllığına anlaşmaya vardı. Fatih Terim tarafından üçüncü kaleci olarak Türkiye Milli Futbol Takımı kadrosuna dahil edilen Berke Özer kimdir?

10 Temmuz 2018 Salı 14:32
Berke Özer Fenerle anlaştı 18 yaşındaki Altınordu kalecisi Berke Özer kimdir?

Fenerbahçe, Altınordu'da kalecilik yapan 2000 doğumlu Berke Özer'le 1 yıllığına anlaşmaya vardı. Fatih Terim tarafından üçüncü kaleci olarak Türkiye Milli Futbol Takımı kadrosuna dahil edilen Berke Özer kimdir?

BERKE ÖZER KİMDİR?

Berke Özer, 25 Mayıs 2000 İzmir’in Konak ilçesinde dünyaya geldi. Spor hayatına jimnastik, yüzme ve basketbol oynayarak başladı, daha sonra stoper mevkiinde futbola geçti. Futbol kariyeri 2011 yılında Bucaspor altyapısında başladı. Burada bir maçta penaltı atışlarını kurtarma yeteneği sayesinde kaleciliğe geçti. 2013'te Bucaspor'un altyapısının Altınordu'ya taşınması ile bu takımın altyapısına geçiş yaptı. 2013-14 sezonunda U-14 takımı ile Ege grubu şampiyonluğu yaşadı. 2015-16'da ise U-17 ile Türkiye ikincisi oldular. 2016-17 sezonunda ise Türkiye ikincisi olan U-19 takımında iki maç forma giydi. 16 Ağustos 2016'da Özer, TFF 1. Lig'deki Altınordu ile profesyonel sözleşme imzaladı ve o sezon U21 takımına yükseltildi. 14 Nisan 2017'de Boluspor ile oynanan maçta teknik direktör Hüseyin Eroğlu tarafından sahaya ilk 11'de sürüldü ve kariyerinin ilk maçına çıkmış oldu. Berke Özer, ilk maçında kalesini gole kapamayı başardı. O sezon bir maçta daha forma şansı buldu. 2017-18 sezonunda tamamen A takıma yükseldi. Takımın başkanı Seyit Mehmet Özkan, Özer'i yurtdışına satmak istediklerini ve futbolcu için 3 milyon euro bonservis belirlediklerini açıkladı. Berke Özer'in adı bu dönem Manchester City FC ile anıldı.İngiliz gazetesi The Guardian da Özer'i 60 "18 yaş altı yetenek" listesine dahil etti.

BERKE ÖZER MİLLİ TAKIM KADROSUNA GİRDİ

2015'te U-15 milli takımı forması giyerek milli kariyerine başladı. 2017 UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'na katılan U-17 kadrosuna birinci kaleci olarak dahil edildi. Özer'in bütün maçlarda forma giydiği turnuvada Türkiye, yarı finale çıkma başarısı gösterdi ve 2017 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Özer, bu turnuvanın da birinci kalecisi oldu. Ancak Türkiye grup aşamasında turnuvadan elendi. Özer ise üç maçta da forma şansı bulmuştu. Genç kaleci Haziran 2017'de Fatih Terim tarafından üçüncü kaleci olarak Türkiye Milli Futbol Takımı kadrosunun Makedonya ve Kosova ile yapacağı maçların kadrosuna dahil edildi ancak forma şansı bulamadı.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 14:32
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